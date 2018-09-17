Гороскоп с 17 сентября до 17 октября: астрологи предвещают санкции от США и закручивание гаек от Путина

Протесты против пенсионной реформы в России / Reuters

17 сентября Солнце переходит в знак Девы, а за ним туда же 19 сентября смещается и Меркурий.

Как поясняет астролог-прогнозист Роберт Фладд, этот период крайне благоприятен для госвластей, чтобы коммуницировать со своим народом.

"В этот период, скорее всего, произойдут события, которые консолидируют российских граждан вокруг президента и правительства. Вероятно, что-то произойдет в районе 25-26 сентября, когда Марс соединится в южным теневым узлом – Кету. Это могут быть и новые жесткие санкции США, и даже более серьезный конфликт с Западом", – пишет Telegram-канал "Сухарева башня".

При этом Фладд отмечает, что давление власти усилится: "Власть станет более решительной, активной, авторитетной и будет более жестко реагировать на социальные протесты".

Напомним, на текущей неделе, 17-23 сентября, четырем знакам Зодиака грозит опасность. Опасными являются 19 и 20 сентября.

Ранее астролог Влад Росс рассказал "Главреду" гороскоп на сентябрь-2018 для каждого знака Зодиака. По его словам, счастливчиками первого месяца осени станут Львы, Водолеи, Скорпионы и Тельцы.