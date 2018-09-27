Стали известны самые болтливые знаки Зодиака

Три знака Зодиака являются самыми болтливыми / rabstol.net

Из 12 знаков Зодиака три — два огненных и один воздушный — Стрелец, Овен и Весы соответственно, являются самыми болтливыми.

Людям, рожденным под этими знаками, свойственно неумение хранить секреты, пишет "Обозреватель".

Стрелец без проблем может найти тему для беседы, ему все равно, с кем делиться подробностями своей или чужой личной жизни, кому рассказывать о проблемах или приключениях.

Представители этого знака любят шутить, но у них не всегда получается сострить смешно. Им кажется, что они являются душой компании, но чаще всего компания благодарна любому шансу отправить их куда-то.

Читайте такжеГод в "подвале": астролог предсказал Порошенко провал на выборах и жизнь за границейОвны прямо высказывают людям все, что о них думают и совершенно не задумываются о последствиях. Рожденные под этим знаком люди упрямые и самоуверенные, а поэтому, в случае необходимости, заговорят любого человека до потери самообладания.

"Время от времени чрезмерная болтовня Овнов быстро перетекает в безрассудный поток слов и мыслей", — добавило издание.

Весам свойственно увлекаться беседой, из-за чего они начинают выдавать свои и чужие секреты. Как правило, такая слабость приводит к тому, что людям, рожденным под этим знаком, перестают доверять.

Ранее астролог Влад Росс рассказал "Главреду"гороскоп на сентябрь-2018 для каждого знака Зодиака. По его словам, счастливчиками первого месяца осени станут Львы, Водолеи, Скорпионы и Тельцы.