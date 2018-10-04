Ученые объяснили, почему нельзя убивать сороконожку в квартире

Чем полезна сороконожка / Klopkan.ru

Сороконожек в квартире убивать нельзя, так как сороконожки питаются тараканами, муравьями и термитами, а также пауками и клопами.

Это насекомое способно уничтожить поразительное количество своих вредных сородичей благодаря отличному аппетиту и своим охотничьим навыкам.

Сороконожка ядовита. Две ее передние лапы выступают в роли клыков с ядом. Они служат для охоты на насекомых. При этом человеку опасаться этого насекомого не стоит: чтобы проколоть человеческую кожу, эти клыки слишком слабы. К слову, несмотря на свое название, у сороконожек не 40 ног, а всего 30.

Напомним, в конце августа 2018 года Якутию шокировал необычный дождь из насекомых. Область засыпало мириадами клопов.