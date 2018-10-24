Астрологи назвали четыре знака Зодиака, которым повезет в ноябре-2018

24 октября 2018, 06:36

Гороскоп на ноябрь сулит удачу Скорпионам, Стрельцам, Ракам и Весам.

гороскоп
Астрологи составили гороскоп на ноябрь-2018

Ноябрь-2018 будет непростым месяцем для большинства знаков Зодиака. Их накроют негативные эмоции по отношению к другим людям и к самим себе. Поэтому эксперты советуют сдерживать себя и настроится на позитив, несмотря на дождливую погоду и осеннюю хандру.

А вот четырем знакам Зодиака не надо беспокоится, ноябрь – удачный для них месяц.

Читайте такжеСтервы и эгоисты: стали известны самые циничные знаки ЗодиакаПервым везунчиком ноября астрологи назвали Скорпиона. Наконец разрешаться его давние проблемы, в том числе финансовые. Представителям этого знака советуют не бояться изменений – все они действительно будут к лучшему. В ноябре-2018 Скорпионы могут смело рисковать, ведь двери их везения будут открытыми для всех сфер жизни.

Вторым фаворитом месяца назван Стрелец. Они наконец прислушаются к своим желаниям и перестанут откладывать на потом исполнение мечты, которые в последний осенний месяц могут запросто исполниться.

На третьем месте "удачливости" в ноябре – Раки. Холодный ноябрь сулит Ракам приятные подарки, однако, чтобы их получить им стоит выйти "в люди" и не бояться рисковать.

И замыкают список везунчиков ноября Весы. Все главные трудности 2018 года для представителей этого знака уже позади. Удача найдет Весы там, где они этого совсем не ждут.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
рак весы Стрелец астрологический прогноз гороскоп 2018 Скорпион
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
07:17
Светлану Лободу срочно госпитализировали с опасным расстройством
06:57
Путин объявил Украине новую войну мнение
06:36
Астрологи назвали четыре знака Зодиака, которым повезет в ноябре-2018
06:17
Тревожный прогноз: эксперт рассказал, когда курс доллара резко подскочит
05:55
Откровенно и бесстыдно. Шикарные голые красавицы придумали как обойти цензуру Instagram: опубликованы фото 18+ Фото
05:39
Российский генерал рассказал об угрозе термоядерной бомбы США для Москвы
05:14
Шорох на концерте классической музыки спровоцировал драку
04:43
Тина Кароль в блестящем платье заинтриговала фанатов
04:06
В Киев идет второе "бабье лето" Видео
03:28
"Великолепно смотрится": жена Позитива из "Время и Стекло" показала идеальную фигуру
02:51
Политолог предрек России печальную судьбу после выхода США из договора о ракетах
02:12
Ученые рассказали, чем популярное косметическое женское средство опасно для секса
01:36
"Скользко, высоко": Дима Билан покрасовался в опасной позе, опубликованы фото Фото
00:45
Евросоюз и НАТО обязаны направить в Азовское море военные корабли - евродепутат
00:15
Лига Чемпионов: "Шахтер" - "Манчестер Сити" 0:3, видео голов, обзор матча Видео
23 октября, вторник
23:30
Ответный удар: США начали кибероперацию против России - New York Times
22:59
"Расстрелять Москву в упор": в России боятся американских ракет в Харькове и Сумах
22:30
Матиос озвучил количество изъятого за годы войны оружия
22:28
Гибель Поплавской: коллеги поделились трогательными воспоминаниями о яркой звезде "Дизель шоу" Видео
22:01
В Полтаве чиновники прикидывались "инвалидами", чтобы бесплатно получить элитные авто
21:56
"Нафтогаз" просит у Кабмина 230 миллиардов гривен - СМИ
21:55
По-прежнему ягодка. 42-летняя фитнес-модель "завела" поклонников голыми фото Фото
21:36
У Порошенко платят Facebook за рекламу с оправданием повышения цен на газ - СМИ
21:35
Очевидцы слышали взрывы: на стадионе "Черноморец" в Одессе вспыхнул пожар Фото Видео
20:56
Киевлянам снова пообещали метро на Троещину: названы сроки строительства
20:56
В вопросе с Азовским морем ЕС всецело на стороне Украины - Могерини
20:31
Тука объяснил, почему строительство базы ВМС на Азове бессмысленно Видео
20:19
"Ваш орлан склевал?": Путин нахамил Болтону на встрече в Москве Видео
20:00
"Спонтанно изменил маршрут": стали известны новые подробности убийства Захарченко
19:56
Эксклюзивная кожа и холодильник: автопарк чиновников Порошенко обновили роскошными Mercedes
19:31
Путин хочет встретиться с Трампом 11 ноября в Париже
19:27
В Греции арестованного украинского капитана обвинили в причастности к наркоторговле
19:17
"112 Украина" и NewsOne попросили защиты у симпатиков России в Европарламенте
18:56
В УПЦ МП заявляют о попытке захвата одного из храмов
18:53
Невыносимая тяжесть "зрады". Россия угодила в топ-10 стран, куда чаще всего ездят украинцы
18:51
Новый супербой: стало известно место проведения поединка Хабиба против Мейвезера Видео
18:32
Народный депутат украл из госбанка 20 миллионов долларов
18:29
"Нам тяжело": пострадавшая в ДТП актриса "Дизель шоу" рассказал о последствиях аварии Видео
18:04
На росТВ объяснили свой конфуз-"интервью" с "погибшей" в Керчи девушкой Видео
17:59
Экологическая катастрофа в Крыму: у жителей Армянска выпадают зубы и волосы – СМИ Фото Видео
17:45
Скандал в харьковской школе: девочке не дали торт, потому что ее мама не сдала деньги
17:29
Томос будет: у Варфоломея назвали сроки предоставления автокефалии УПЦ Видео
17:13
"Нужны италобандеровцы": в Италии выпустили карту с Крымом в составе РФ
17:09
Плакат "Садовой - следующий" в Хмельницком поставили у входа на кладбище
17:03
Тело искали несколько недель: во Франции жестоко расправились с украинским заробитчанином
16:23
"Опасная женщина": Светлана Лобода заворожила поклонников стильным нарядом
16:12
Дарение и вступление в наследство: что меняется с 1 ноября и в чем причина паники Видео
15:45
Народная артистка Украины рассказала, как у метро в Киеве стала "жертвой" хулиганов Видео
15:40
Против дискриминации по возрасту: Пригожин показал 50-летнюю Валерию в коротких шортах
15:39
Сотни лиц: Медведев раскрыл детали российских санкций против Украины Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять