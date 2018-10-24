Астрологи назвали четыре знака Зодиака, которым повезет в ноябре-2018

Астрологи составили гороскоп на ноябрь-2018

Ноябрь-2018 будет непростым месяцем для большинства знаков Зодиака. Их накроют негативные эмоции по отношению к другим людям и к самим себе. Поэтому эксперты советуют сдерживать себя и настроится на позитив, несмотря на дождливую погоду и осеннюю хандру.

А вот четырем знакам Зодиака не надо беспокоится, ноябрь – удачный для них месяц.

Читайте такжеСтервы и эгоисты: стали известны самые циничные знаки ЗодиакаПервым везунчиком ноября астрологи назвали Скорпиона. Наконец разрешаться его давние проблемы, в том числе финансовые. Представителям этого знака советуют не бояться изменений – все они действительно будут к лучшему. В ноябре-2018 Скорпионы могут смело рисковать, ведь двери их везения будут открытыми для всех сфер жизни.

Вторым фаворитом месяца назван Стрелец. Они наконец прислушаются к своим желаниям и перестанут откладывать на потом исполнение мечты, которые в последний осенний месяц могут запросто исполниться.

На третьем месте "удачливости" в ноябре – Раки. Холодный ноябрь сулит Ракам приятные подарки, однако, чтобы их получить им стоит выйти "в люди" и не бояться рисковать.

И замыкают список везунчиков ноября Весы. Все главные трудности 2018 года для представителей этого знака уже позади. Удача найдет Весы там, где они этого совсем не ждут.