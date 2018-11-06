"Разводом не пахнет": астролог рассказал, что будет с браком Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу

Ани Лорак и ее супруг Мурат Налчаджиоглу / instagram.com/anilorak

В соцсетях обсуждают, что давший трещину брак певицы Ани Лорак и турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, которого недавно уличили в измене, движется к разводу. Однако, по словам астролога Влад Росса, разводом в гороскопе певицы не пахнет.

"В гороскопе Ани Лорак четко просматривается не развод, а вдовство. В гороскопе Лорак Венера в соединении с Ураном. Венера – это символ брака, отношений, любви, а Уран, символизирующий неожиданные расставания, находится в Скорпионе, знаке смерти", - отметил Росс в комментарии "Главреду".

Читайте также"Ей наср*ть на все": астролог назвал причины брачной несопоставимости Лободы и ЛиндеманнаПотому, по словам астролога, скорее всего, Ани Лорак может стать вдовой.

"Она скорее станет вдовой, причем несколько раз. Либо любой ее брак распадется рано или поздно", - сказал эксперт.

Астролог также отметил, что Ани Лорак и Мурат по гороскопу подходят другу другу.

"С другой стороны, по знакам зодиака Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу друг другу подходят: она – Весы (родилась 27 сентября 1978 года), он – Близнецы (родился 12 июня 1977 года). У них много общего. Поэтому, если они расстанутся, то внезапно, и, скорее всего, это будет связано с уходом из жизни ее супруга", - резюмировал он.

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