"Поимеет всех": астролог рассказал о шансах Зеленского стать президентом

Владимир Зеленский / фото: vk.com

На выборах 2019 года наибольшая удача будет сопутствовать юмористу и шоумену Владимиру Зеленскому, который неожиданно может пройти во второй тур, уверен астролог Влад Росс.

"В астрологии существует показатель, отличающий потенциальных политиков – соединение в одном знаке Луны и Сатурна. Люди, у которых есть такое сочетание, считаются потенциальными звездами политики. Интересно, что и Святослав Вакарчук, и Владимир Зеленский имеют такое соединение. У Вакарчука – в зодиакальном знаке Рака, а у Зеленского – во Льве. Но Лев – более царственный знак, чем Рак", - отметил астролог.

Читайте такжеСчастливчики Стрельцы и аутсайдеры Водолеи. Гороскоп на ноябрь-2018 для каждого знака ЗодиакаПо данным Росса, шансов у Зеленского стать президентом больше.

"31 марта 2019 года звезды больше склоняются к Зеленскому. Помимо всего прочему, в его гороскопе Юпитер делает четкий аспект к Урану. Юпитер символизирует власть, а Уран – неожиданность. То есть в этот день для него возможны неожиданности, например, неожиданное прохождение во второй тур", - добавил эксперт.

Росс считает, что Зеленский может стать "темной лошадкой" в первом туре, неожиданным фаворитом и оказаться в двойке лидеров. "Если Зеленский попадает во второй тур, там он выигрывает у всех, в том числе и у Порошенко, и у Тимошенко. Там он имеет всех. 14 апреля, когда будет проходить второй тур, у Зеленского будет еще больший фарт", - рассказал Росс Uaportal.

Астролог назвал условие, при котором у Зеленский может не пройти во второй тур.

Читайте также"Разводом не пахнет": астролог рассказал, что будет с браком Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу"Для Зеленского главное – пройти во второй тур. А сможет он это только в том случае, если в выборах не будет участвовать Вакарчук. Если они пойдут вдвоем, то проиграют оба. Я бы советовал Вакарчуку воздержаться от выборов. Вообще, если кто-то из них участвует в выборах, второй пусть воздержится, потому что они могут навредить друг другу", - резюмировал эксперт.

Ранее Влад Росс составил гороскоп на ноябрь-2018 для всех знаков Зодиака. В ноябре счастливчиками будут Стрельцы, а вот к сложностям следует готовиться Водолеям и Львам, их ждет трудный месяц.