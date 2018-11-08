"Поимеет всех": астролог рассказал о шансах Зеленского стать президентом

8 ноября 2018, 06:16

Зеленский выиграет президентские выборы в 2019 при одном условии.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / фото: vk.com

На выборах 2019 года наибольшая удача будет сопутствовать юмористу и шоумену Владимиру Зеленскому, который неожиданно может пройти во второй тур, уверен астролог Влад Росс.

"В астрологии существует показатель, отличающий потенциальных политиков – соединение в одном знаке Луны и Сатурна. Люди, у которых есть такое сочетание, считаются потенциальными звездами политики. Интересно, что и Святослав Вакарчук, и Владимир Зеленский имеют такое соединение. У Вакарчука – в зодиакальном знаке Рака, а у Зеленского – во Льве. Но Лев – более царственный знак, чем Рак", - отметил астролог.

Читайте такжеСчастливчики Стрельцы и аутсайдеры Водолеи. Гороскоп на ноябрь-2018 для каждого знака ЗодиакаПо данным Росса, шансов у Зеленского стать президентом больше.

"31 марта 2019 года звезды больше склоняются к Зеленскому. Помимо всего прочему, в его гороскопе Юпитер делает четкий аспект к Урану. Юпитер символизирует власть, а Уран – неожиданность. То есть в этот день для него возможны неожиданности, например, неожиданное прохождение во второй тур", - добавил эксперт.

Росс считает, что Зеленский может стать "темной лошадкой" в первом туре, неожиданным фаворитом и оказаться в двойке лидеров. "Если Зеленский попадает во второй тур, там он выигрывает у всех, в том числе и у Порошенко, и у Тимошенко. Там он имеет всех. 14 апреля, когда будет проходить второй тур, у Зеленского будет еще больший фарт", - рассказал Росс Uaportal.

Астролог назвал условие, при котором у Зеленский может не пройти во второй тур.

Читайте также"Разводом не пахнет": астролог рассказал, что будет с браком Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу"Для Зеленского главное – пройти во второй тур. А сможет он это только в том случае, если в выборах не будет участвовать Вакарчук. Если они пойдут вдвоем, то проиграют оба. Я бы советовал Вакарчуку воздержаться от выборов. Вообще, если кто-то из них участвует в выборах, второй пусть воздержится, потому что они могут навредить друг другу", - резюмировал эксперт.

Ранее Влад Росс составил гороскоп на ноябрь-2018 для всех знаков Зодиака. В ноябре счастливчиками будут Стрельцы, а вот к сложностям следует готовиться Водолеям и Львам, их ждет трудный месяц.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Владимир Зеленский гороскоп Влад Росс
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
06:38
Больше полумиллиона гривен на операции: украинская "Барби" ошеломила Сеть внешним видом
06:16
"Поимеет всех": астролог рассказал о шансах Зеленского стать президентом
05:54
Эксперт спрогнозировал, как ударит по Украине глобальный экономический кризис
05:31
"Финляндизация Украины": военный эксперт объяснил, что значат "выборы" в ОРДЛО для Путина
05:06
Ученые выяснили, как секс влияет на способность людей к работе
04:27
"Кто эта Афродита?": Надежда Мейхер покорила фанатов формами в купальнике
04:09
"Устала от брака": Женщина заказала убийство супруга в рассрочку
03:32
Названа самая опасная кошка на Земле Видео
02:46
Мельниченко рассказал, как и за какие деньги его пыталось купить окружение Кучмы
02:14
Фонсека прокомментировал шесть голов Манчестер Сити в ворота Шахтера
01:43
"Откровенные наемники": Чорновил назвал братьев Найемов проплаченными агентами Видео
01:17
В новом клипе The Beatles "Назад в СССР" показали Красную площадь и медведей Видео
00:55
"Они обоср*ли и обосс*ли ноги": "Евробляхеры" грозят депутатам новым Майданом Видео
00:28
Шахтер – Манчестер Сити – 0:6. "Горняки" потерпели сокрушительное поражение в Лиге чемпионов Видео
00:03
"Чем пахнет?": Анастасия Волочкова показала романтический вечер с мужской ногой
07 ноября, среда
23:42
Красим волосы подмышками: новый бьюти-тренд охватил Instagram Фото
23:13
Трамп назвал Обаму виновным в аннексии Крыма
22:54
"Слишком много": спикер МВД пожаловался на сложности с поиском заказчика Гандзюк
22:31
Эксперты прогнозируют в Украине рекордное замедление инфляции – Reuters
22:19
Россия прикрывает свою агрессию в Азовском море "борьбой с пиратством" - МИД Видео
21:49
В России подростки устроили потасовку из-за бесплатных роллов от блогера Видео
21:42
Архиепископа РПЦ не пустили в Украину
21:20
"Как финны 100 лет назад": в Финляндии высказались об автокефалии УПЦ
21:20
"Ее заказала сама система": озвучена новая версия убийства Екатерины Гандзюк
20:33
В тюрьме умер "пологовский маньяк" Ткач Видео
20:28
Минобороны сообщило о перехвате беспилотников над двумя большими складами боеприпасов
20:10
Южанина озвучила решение проблемы "евроблях": кто получит скидку на регистрацию Видео
19:52
Военная прокуратура определила точную причину взрывов на складах с боеприпасами под Ичней Видео
19:38
СБУ нашла у Елены Бережной письмо главе МИД России и килограмм золота: опубликованы фото
19:29
Под Одессой школа судится с матерью, выступившей против русского языка
18:58
По результатам выборов две должности губернаторов займут американцы украинского происхождения
18:42
"Меня облили дерьмом": Ницой выдвинула телеканалу Порошенко громкое обвинение Видео
18:32
Друг Путина потерял должность в Конгрессе США Видео
18:28
Манчестер Сити - Шахтер: анонс матча, где смотреть, оценки букмекеров
17:59
Россия развернула у границы с Украиной 29 батальонных групп - Минобороны
17:28
В Днепре ровесники избили и унизили школьницу - СМИ Видео
17:16
Брэд Питт Видео
17:13
"Нафтогаз" потребовал от Кабмина 6,5 млрд грн через суд
17:06
"В Дмитриев день зима лезет на плетень": синоптики порадовали прогнозом на 8 ноября Видео
16:59
Олега Грицака в 2014 году заставляли выступать против участников Евромайдана - прокуратура
16:50
В РПЦ взбесились из-за требования Порошенко покинуть Украину
16:29
Брат Путина прикрывал своим именем сомнительные проекты в 33 компаниях - СМИ
16:07
Глава "Укравтодора" рассказал, когда в Украине появятся дороги европейского уровня
16:05
Луценко передал Порошенко заявление об отставке
15:51
"Новый подход": в Европарламенте предложили снять европейские санкции с России
15:29
В Херсоне попытались поджечь дом возможного посредника в нападении на Гандзюк
15:23
"Домой, в Россию!" Порошенко потребовал от РПЦ покинуть Украину
15:18
В Украине сорвалась продажа российского судна "Норд": стала известна причина
15:16
Слава из "НеАнгелов" показала архивные фото до пластической операции
14:47
Похороны Екатерины Гандзюк в Херсоне: опубликованы фото, видео Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять