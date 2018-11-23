Назван лучший муж по знаку Зодиака

23 ноября 2018, 06:34

В тройку идеальных супругов попали Дева, Лев и Козерог.

Знаки Зодиака
Стало известно, какой знак зодиака самый лучший муж / http://golbis.com

Астрологи выяснили, какой муж по знаку зодиака является самым лучшим.

12 место — Близнецы 

Близнецы - худший муж, который только может быть. Он как бы есть, но в то же время его как бы и нет. Он может неожиданно то пропадать, то появляться со всеми сопутствующими радостями типа карточных долгов, пятидневного запоя и беременной любовницы. Терпят Близнецов в качестве супругов только по двум причинам 1) он — бог секса; 2) он необычайно умен и остроумен;

11 место — Рыбы 

Муж-Рыбы - самый капризный супруг. Если он чего-то хочет, надо это ему немедленно дать. А хочет он дикого, безудержного секса, борща, на ручки и к маме. Именно к маме, потому что Рыбы ищут не жену, а заботливую мамочку. С другой стороны, в мире нет мужей, которые были бы так преданы своим женам, как Рыбы. И захочешь выгнать этого капризного мальчика, а не выйдет.

Читайте такжеСчастливчики Стрельцы и аутсайдеры Водолеи. Гороскоп на ноябрь-2018 для каждого знака Зодиака10 место — Стрелец 

Стрелец — романтичный, практичный, нежный муж, прекрасный любовник. Но есть одно но - делиться придется этим прекрасным любовником сразу с несколькими женщинами. Постоянство - точно не его сильная сторона. Рано или поздно Стрелец решит, что ему стало невыносимо скучно и решит завести кого-то на стороне или жениться еще раз. Так что можете смело выходить замуж за представителя этого знака только тогда, если перед вами уже было несколько жен. 

9 место — Скорпион 

Скорпион - муж-тиран. Есть два мнения: его и неправильное. Жена с неправильным мнением после свадьбы попадет в настоящий ад, а с правильным - в личный прижизненный рай. При этом совершенно не обязательно на самом деле мыслить как Скорпион, можно просто достаточно вдохновенно поддерживать его слова. 

8 место — Рак 

Рак - образцово-показательный муж, ответственный отец, который точно знает, что обязан содержать семью, но воспитывать детей и заниматься бытом. Жену обожает, носит на руках и балует подарками. Правда, только на публике. Дома падает на диван, открывает пиво, включает телевизор и превращается в тыкву. Если тыквы на диване почему-то нет, значит, она укатилась налево. 

Читайте такжеНазваны три самых гениальных знака Зодиака7 место — Овен 

Овен - эталонный "настоящий мужик" — вонюч, волосат, ликом страшен, желудком лужен. Под его любимым диваном можно найти грязные носки, недоеденную пиццу и еще половину квартиры. Но зато Овен уверен, что у него лучшая в мире жена, и всем об этом рассказывает. 

6 место — Водолей 

Почетное центральное место достается Водолею — болванке отличного мужа. Сама по себе эта деталь ничего не требует и никаких неудобств не доставляет: приносит скромную денежку, подъедает позавчерашний борщ и безропотно моет кошачий лоток. Но если захотеть, то можно доработать до болванку до эталонного мужа. При этом неприхотливость, легкий характер и чувство юмора никуда не денутся.

5 место — Телец 

Телец - преданный и заботливый муж. Никогда не предаст и не изменит. Миролюбив и спокоен, если не доводить его до ручки. Неприхотлив совершенно — ничего не требует и всегда всем доволен. Терпеливый, добрый, но невыносимо тоскливый и занудный.

4 место — Весы 

Весы - самый романтический муж. Неважно, сколько лет он женат — он все равно верен жене, ежедневно будет признаваться своей милой в любви, дарить ей алые розы, подавать кофе в постель и преподносить сюрпризы без повода. Но вот мыть за собой тарелку, что характерно, так никогда и не научится.

Читайте такжеСтервы и эгоисты: стали известны самые циничные знаки Зодиака3 место — Козерог 

Козерог — ходячий набор мужских достоинств: умен, хорош собой, честен, обаятелен и добр. Недостаток у него только один — жениться Козерог категорически не хочет. Вообще никогда. Но если уж он это сделает, то его избранница получит самого стабильного мужа.

2 место — Лев 

Лев - муж-покровитель. Женятся Львы исключительно на редких красавицах — или на женщинах, которым удается убедить Льва в том, что они редкие красавицы. Опекает жену, как ребенка, балует подарками, носит на руках. Выйти замуж за Льва — это как удочериться, только со всеми плюшками, положенными законной жене, и без наказаний, положенных непослушной дочери. Правда, за это придется неустанно Львом восхищаться. 

1 место — Дева 

Дева - идеальный муж. Умен, хорош собой и прекрасно воспитан. Хорошо зарабатывает, великолепно готовит, не шарахается от пылесоса и лучше всех выращивает младенцев. Муж-Дева — это надежный партнер, который никогда не предаст, внимательный и нежный любовник и лучший друг, которому не надо ничего объяснять. Но в силу безграничного внутреннего благородства Дева всегда женится на самом безнадежном случае, потому что: "Эта дура без меня пропадет". 

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