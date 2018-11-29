Астролог спрогнозировал, кто возглавит Единую православную церковь

Митрополит Винницкий и Барский Симеон (Шостацкий) / orthodox.vinnica.ua

Единую поместную украинскую церковь возглавит человек, рожденный под знаком Зодиака Скорпион. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

"Ранее я склонялся к тому, что, это будет нынешний патриарх УПЦ Московского патриархата митрополит Онуфрий. Однако сейчас я думаю, что намного больше шансов занять эту должность у другого Скорпиона – митрополита Симеона(родился 3 ноября 1962 года; является епископом УПЦ МП, митрополитом Винницким и Барским, – Ред.)", – отметил Росс.

Читайте такжеЗло в рясе, или Как Московская церковь потеряла УкраинуАстролог напомнил, что Митрополит Симеон родился в селе Райковцы Хмельницкой области. "Для нас человек, родившийся в населенном пункте с таким названием, будет действительно хорошим патриархом. Это очень символично – "будет рай", – уверен эксперт.

По словам Росса, в гороскопе митрополита Симеона Белая Луна с восходящим узлом лунной орбиты, что значит, что "этот священнослужитель может нести свет".

"Онуфрий – тоже Скорпион по знаку Зодиака. Но все-таки этот Скорпион – Симеон – более подходит, и он является бо́льшим претендентом на победу", – резюмировал он.

Напомним, 17 апреля 2018 года президент Украины Петр Порошенко сообщил о намерении обратиться к Константинопольскому патриарху с призывом издать томос о единой поместной православной церкви в Украине. Верховная Рада поддержала обращение 268 голосами. 22 апреля Синод Вселенского патриархата в Константинополе рассмотрел прошение.

7 сентября Константинопольский патриархат назначил двух экзархов (представителей) в Киев в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине. Ими стали архиепископ Памфилийский Даниил (США) и епископ Эдмонтонский Иларион (Канада).

Читайте такжеРусская церковь хочет повторить ошибку Путина3 ноября Порошенко и константинопольский патриарх Варфоломей в Стамбуле подписали соглашение о создании независимой украинской церкви. Варфоломей выразил уверенность, что "решение об автокефалии приведет к единству и объединению всех православных в Украине".

Что касается возможных глав Единой православной церкви в Украине, то от Московского патриархата называется митрополит Винницкий и Барский Симеон (Шостацкий). А вот от Киевского патриархата чаще всего называют самого предстоятеля этой Церкви – митрополита Филарета (Денисенко). При этом источники утверждают, что кандидатура Филарета не устраивает Константинополь. Компромиссным вариантом называют "дублера" Филарета – 39-летнего "любимчика" Филарета митрополита Епифания (Думенко).

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