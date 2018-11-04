Автокефалия УПЦ: СМИ назвали имя вероятного главы единой церкви

Митрополит Винницкий и Барский Симеон (Шостацкий) / orthodox.vinnica.ua

Главной единой православной церкви в Украине может стать митрополит Винницкий и Барский Симеон (Шостацкий).

Кандидатура митрополита Симеона активно обсуждается представителями украинского политикума, в частности на этот пост его продвигают на Банковой, пишет replyua.net.

Отметим, что о митрополите Симеоне, как о претенденте на главу единой церкви, говорил в эфире "Эхо Москвы" известный российский политолог Станислав Белковский.

Он подчеркнул, что как минимум 3 главы епархии УПЦ МП будут участвовать в объединительном соборе: митрополит Винницкий Симеон (Шостацкий), митрополит Переяслав-Хмельницкий Александр (Драбинко) и митрополит Черкасский и Каневский Софроний (Дмитрук).

"Есть вероятность, что кто-то из них может стать предстоятелем. Также в этом качестве могут рассматриваться экзархи Константинопольского Патриархата на Украине американцы украинского происхождения архиепископ Даниил (Памфилийский) и архиеписком Иларион (Эдмонтонский)", - подчеркнул Белковский.

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Ранее в УПЦ МП заявили о том, что предстоятель УПЦ Киевского патриархата патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет и предстоятель Украинской автокефальной православной церкви митрополит Макарий не смогут участвовать в выборах главы объединенной церкви.

Напомним, накануне президент Украины Петр Порошенко и константинопольский патриарх Варфоломей в Стамбуле подписали соглашение о создании независимой украинской церкви.

Напомним, 17 апреля 2018 года Петр Порошенко сообщил о намерении обратиться к Константинопольскому патриарху с призывом издать томос о единой поместной православной церкви в Украине. Верховная Рада поддержала обращение 268 голосами. 22 апреля Синод Вселенского патриархата в Константинополе рассмотрел прошение.

7 сентября Константинопольский патриархат назначил двух экзархов (представителей) в Киев в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине. Ими стали архиепископ Памфилийский Даниил (США) и епископ Эдмонтонский Иларион (Канада).