Названы лучшие отцы по знаку Зодиака

Самые лучшие отцы — Тельцы, Девы, Весы, Козероги и Водолеи / rabstol.net

Из 12 знаков Зодиака представители пяти — Тельцы, Девы, Весы, Козероги и Водолеи — являются самыми лучшими отцами.

Люди, рожденные под этими знаками, имеют качества, которые помогают успешно осилить отцовские обязанности, пишет Politeka.

Тельцы терпеливы, практичны и рациональны, поэтому могут справиться с разными капризами ребенка.

Представители этого знака способны держать себя в руках в любой ситуации, обладают мудростью, которая помогает им вкладывать в воспитание малышей все самое лучшее.

Отцы-Дева готовы ради своих детей свернуть горы. Рожденные под этим знаком мужчины достаточно строги, бывают придирчивы, но не стоит на это обижаться. "Его по-настоящему беспокоит будущее детей, поэтому он иногда может перегибать палку", — отметило издание.

Весы имеют достаточно мягкий характер, ценят красоту и с детства стараются прививать детям любовь к искусству. Иногда представители этого знака бывают нерешительными с детьми, но это из-за боязни причинить им боль. Несмотря на мягкость характера, Весы не дают детям сесть себе на шею.

Читайте такжеЗависимы от алкоголя: стали известны самые пьющие знаки ЗодиакаКозероги стают рациональными и практичными отцами, почти с самого рождения нацеливают детей на успех. Люди, рожденные под этим знаком, балуют детей, но не перегибают палку. Малыши хорошо влияют на мужчин-Козерогов — превращают их из достаточно жестких мужчин в добрых папочек.

Водолеи — любители приключений, прогулок, путешествий, но в то же время являются прекрасными отцами. Они терпеть не могут жить по расписанию, не сидят дома и не позволяют лениться своим детям. Ранее астролог Влад Росс дал Главреду подробный прогноз на декабрь-2018 года для всех знаков Зодиака. По его словам, в первый месяц зимы фартить будет Водолеям, Львам, Тельцам и Скорпионам.