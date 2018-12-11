Как выражают свой гнев разные знаки Зодиака и как с ними мириться

Как выражают свой гнев разные знаки Зодиака / rabstol.net

Будь то самые милые знаки Зодиака или самые мстительные знаки Зодиака – однако каждый представитель зодиакального круга когда-нибудь да обижается.

Овен в гневе

Описывая, как ведут себя знаки Зодиака в гневе, астрологи отмечают, что не заметить гнев Овна крайне сложно: представители этого знака буквально впадают в истерику. Недаром, одним из главных недостатков Овна называют импульсивность и взрывной характер.

Читайте такжеАстрологи назвали недостатки каждого знака ЗодиакаКак обидеть знак Зодиака Овен? Иногда для этого достаточно и одной невинной фразы. Овен вспыхнет, как спичка. А из-за своей прямолинейности и излишней идеализированности могут он может бросаться весьма обидными и болезненными фразами во время ссоры.

Впрочем, если говорить о том, как прощают знаки Зодиака, то вот Овны как раз прощают одними из первых. То есть они быстро обижаются, но и быстро отходят.

Как успокоить этот знак Зодиака? Главное – самому сохранять спокойствие. Надо просто выждать, пока Овен отойдет, а затем спокойно разобраться в ситуации.

Телец в гневе

В отличие от Овна Телец закипает долго – но вот взрыв потом практически молниеносным и фееричным. Поэтому главная тонкость в общении с ними – вовремя заметить проявляемые ими признаки недовольства и разобраться в ситуации. Иначе человека ждет грандиозный скандал.

Причем, описывая, как мирятся разные знаки Зодиака, касательно Тельцов астрологи предупреждают: разбираться в ситуации придется в любом случае. Пока вы не поясните все спорные моменты – на примирение рассчитывать не стоит.

Если доказать свою невиновность (или хотя бы убедить его, что вы действовали "не со зла") не удастся – о восстановлении добрых отношений даже не мечтайте. Максимум, что ждет такого обидчика – холодная вежливость.

Близнецы в гневе

Как ссорятся знаки Зодиака стихии Воздух? Сотрясая этот самый воздух. К примеру, Близнецы перед ссорой становятся крайне болтливыми. И чем дальше заходит ссора, тем более едкими и ядовитыми становятся их высказывания.

Читайте такжеКто самый богатый знак Зодиака, а кто – самый бедныйПричем знак это двойственный: то есть они могут как выражать свою обиду вербально, так и затаиться, превративших в айсберги, к которым не подступиться.

К счастью, здесь та же ситуация, что и с Овнами: они довольно быстро отходят – если человек перестает на них давить или указывать им, что делать. Умение вовремя отступить – залох успешного примирения с Близнецами.

Рак в гневе

С Раком можно делать практически что угодно, если обращаться с ним ласково и вовремя хвалить. Представители этого знака – сами очень ласковые и нежные люди, готовые дорогих им людей на руках носить. Одна если Рак почувствует, что его заботы и труды (будь то семейные или рабочие усилия) не ценятся должным образом, а его жертвами пренебрегают – все закончится жуткой обидой.

В топе того, как реагируют знаки Зодиака на обиду, Рак занимает одну из самых безобидных ступеней: он просто дуется молча. Но какой несчастный у него при этом вид! При виде страданий Рака не екнет сердце и всколыхнется в душе чувство вины лишь у самого жесткого человека.

Здесь главное – преодолеть отчуждение Рака, пробиться сквозь его кордоны обиды и нежно прижать к груди. За доброе слово Раки многое простят.

Знак Зодиака Лев в гневе

Со Львом все просто: если вы его обидели – он честно заявит вам об этом прямо в глаза. Причем выражает свой гнев этот знак Зодиака бурно – с рычанием и неприятными сценами (включая битую посуду, так что любимый сервиз лучше сразу убрать подальше).

Читайте также"Могут навредить лишь словом или взглядом": названы знаки Зодиака с дурным глазомТут главное – дать ему выплеснуть свой гнев, не принимая его слова, сказанные сгоряча, близко к сердцу. Вполне вероятно, что, остыв, Лев сам вас быстро простит, без всяких особых усилий с вашей стороны. Если после ссоры Лев ведет себя с вами будто ничего и не бывало – не стоит искать тут двойное дно или подозревать его в затаенной обиде. Скорее всего, он действительно оставил все в прошлом и уже даже забыл об этом неприятном инциденте.

С другой стороны, не ждите от Льва извинений, если в пылу ссоры тот перегнул палку. Если говорить о Льве с точки зрения того, как просят прощения знаки Зодиака, то здесь ответ будет обидный: никак. Извинения – не их конек. Вам придется искать им оправдания собственными силами.

Дева в гневе

Девы копят обиду долго, до последнего надеясь перебороть ее в себе, не доводя дело "до греха". Дева – это вообще воплощение победы разума над чувствами. Однако порою и они срываются.

Причем "взрываться" они предпочитают наедине с собою: уйти куда-нибудь, забиться в нору и там отдубасить подушку от души.

После выяснения отношений они не станут таить на человека обиду – но и забыть ничего не забудут даже после того, как простят. Так что в случае с Девой лучше и впрямь не доводить дело до ссоры.

Весы в гневе

Это очень уравновешенный знак. Вывести его из себя – вот прямо чтобы с криками и швырянием вещей – практически нереально. Но если уж его довели… К слову, многие астрологи утверждают, что больше всего маньяков среди Дев. Тот же Чикатило по знаку Зодиака – Весы.

Впрочем, выплеснув негатив, Весы снова возвращаются в состояние равновесия. Мстить они не любят, да и не умеют. В общем, если обидели представителей знака Весы, то дайте ему поплакать, нажаловаться на вас кому-нибудь сердобольному или даже устроить скандал – а затем спокойно идите мириться. Мириться Весы любят больше, чем ссориться.

Скорпион в гневе

Когда Скорпион начинается злиться, выдать его могут разве что глаза. Именно на взгляд стоит ориентироваться, если чувствуете, что ходите по грани и хотите не пропустить момент, когда дискуссия перерастает в ссору.

Порой эти ссоры проходят лишь в их голове: Скорпион мысленно устроил вам выволочку – и на том успокоился. Но будьте осторожнее: эзотерики утверждают, что Скорпионы – это колдуны по знаку Зодиака. Энергетика этих знаков Зодиака позволяет им влиять на окружающих одним лишь своим взглядом или единственным словом. Эти ребята вполне могут попробовать наслать на вас порчу в качестве наказания.

В общем, со Скорпионами лучше не шутить: если намечается ссора, умнее всего будет просто ретироваться, не пытаясь выяснить отношения. Скорпион сам вам расскажет, в чем считает вас неправым – когда будет готов.

Как обижаются Стрельцы

Представители этого знака, особенно женщина-Стрелец в гневе, свою обиду проявляют бурно. Начинается все с сарказма, а под конец могут и за нож схватиться. Хотя дальше угроз дело, как правило, не заходит.

И хоть обиду они способны лелеять годами – но лишь к чужим, нелюбимым людям. Близкий же круг общения Стрельцы зачастую прощают очень быстро, сами провоцируя их не примирение.

Главное – не усугублять ссору, отойти и дать Стрельцу "выкипеть" свой гнев.

Козерог в гневе

Козероги – люди покладистые. Они стараются ладить со всеми, даже с теми, кто их своими друзьями не считает и всячески им это демонстрирует. Воистину, они сторонники "худого мира".

Обиду они чаще всего выражают молчаливым игнором, предпочитая гордо дуться. Если же не решить конфликт на этом этапе, то ссора станет громкой и даже с матом.

Добиться прощения у Козерога несложно (сторонники "худого мира", помните?), но готовьтесь выслушать лекцию в стиле "Капитан Америка разочарован тобою, сынок".

Водолей в гневе

Еще сильнее игнорируют обидчиков Водолеи. Могут и вообще вычеркнуть человека из жизни.

Это одни из самых обидчивых знаков Зодиака. Чтобы не попасть в "черный список" Водолея после очередных разборок, вы должны занимать очень серьезное место в его сердце. Но даже в этом случае лучше поставить отношения "на паузу", пока Водолей не отойдет и не простит вас.

Рыбы в гневе

Рыбы могут сорваться на человека просто за то, что тот попался им под горячую руку. И в этом случае доказать свою невиновность практически нереально.

Впрочем, Рыбы вряд ли станут мстить человеку, даже если тот действительно виноват перед ними. Свои обиды они предпочитают выливать в слезах, закурить сигареткой или выплеснуть на словах в стиле: "Я ж для тебя столько сделал, и вот чем ты отплатил…" Причем во время следующей ссоры – нынешняя пополнит собою список ваших прегрешений.

Если хотите помириться с Рыбами, то главное – это сделать покаянный вид, даже немножко унизиться. Для Рыб и одного вида (без красивых жестов вроде купленных тортиков или букетов цветов) чаще всего бывает достаточно.

Ранее астролог Влад Росс дал Главреду подробный прогноз на декабрь-2018 года для всех знаков Зодиака. По его словам, в первый месяц зимы фартить будет Водолеям, Львам, Тельцам и Скорпионам.