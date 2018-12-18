Путин уже "гибридно" захватил Беларусь - астролог

18 декабря 2018, 06:43

"Полетят головы" всех лидеров стран, которые на своих должностях просидели уже по 20 и больше лет, считает астролог.

Путин, Назарбаев, Лукашенко
Астролог считает, что Назарбаева и Лукашенко "снесут" с поста президента / tertiaroma.livejournal.com

Белорусский президент Александр Лукашенко останется у власти максимум до 2021 года, затем его "снесут". Такая же участь ждет и президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Такой прогноз в комментарии "Главреду" дал известный украинский астролог Влад Росс.

"Белорусский президент Александр Лукашенко сможет продержаться у власти до 2020-2021 года, не больше. После этого его "снесут". Причем в это же время точно так же "снесут" и Назарбаева в Казахстане. Пока эти президент-старожилы будут оставаться у власти, в их странах не будет кардинальных перемен", - отметил Росс.

По словам эксперта, сценарий, при котором Путин может аннексировать Беларусь, - уже осуществлен, - правда, "гибридно".

"Путин знает, что Беларусь и так ему полностью подчиняется и принадлежит – зачем ее захватывать или аннексировать. В этом нет смысла. По сути, Путин и так уже захватил Беларусь – "гибридно". Так, к примеру, российские войска и так спокойно могут находиться на белорусско-украинской границе сегодня, и в любую минуту по приказу Путина они могут начать захват украинских территорий. Приказ Путина – и через полдня танки будут уже в Киеве. Лукашенко перечить Путину не сможет, потому что полностью зависит от него в финансовом плане, а также в плане нефти и газа. Хотя Лукашенко и пытается как-то маневрировать, "сесть на шпагат" между Россией и Европой (Западом)", - считает эксперт.

Читайте такжеАстролог предрек Украине новый ЧернобыльАстролог отмечает, что после свержения Лукашенко и Назарбаева с поста президента, в Беларуси и Казахстане начнется гражданская война, и серьезные изменения в странах Таможенного союза.

"Кроме того, пока Назарбаев остается у власти в Казахстане, в этой стране не будет гражданской войны. А после него она будет. Так же и в Беларуси – пока у власти Лукашенко, не будет каких-то изменений в Беларуси. Период перемен – 2020-2021 годы. Особенно серьезные изменения в странах Таможенного союза начнутся в 2021 году. Тогда и "полетят головы" всех лидеров стран, которые на своих должностях просидели уже по 20 и больше лет", - резюмировал Росс.

Также астролог рассказал, когда окончательно умрет СНГ и "полетят головы" Путина и Лукашенко.

Росс составил гороскоп на декабрь-2018 для всех знаков Зодиака. Счастливчиками месяца эксперт назвал Водолеев, а лузерами будут Раки.

Ранее астролог предостерег Луценко: карьерное падение и прогрессирующий алкоголизм.

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астролог Александр Лукашенко Влад Росс
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