Карьерное падение и прогрессирующий алкоголизм: астролог предостерег Луценко

По прогнозу астролога, Луценко ждет благоприятный период для приобретения недвижимости на далеких островах, у моря / "РадіоСвобода"

В годовом гороскопе Юрия Луценко с лета 2019 года четко просматривается падение с должности.

Такое заявление сделал известный украинский астролог Влад Росс, комментируя 54-й день рождения генерального прокурора, который политик отметил 14 декабря.

"Есть также вероятность, что он на посту не протянет и до лета, то есть уже весной покинет ее. Об этом говорит Сатурн, который в его гороскопе находится в это время в Доме карьеры находится Сатурн, а такое положение планет всегда сулит низвержение с должности и сложные ситуации в работе", - считает эксперт.

Зато Луценко будет очень сильно везти до весны, пока Юпитер будет оставаться в Зодиакальном знаке Стрельца, считает астролог. Влад Росс обратил внимание, что в этот период жизнь генпрокурора оживится, перед ним откроется масса финансовых возможностей, и у него будет действительно много денег.

"Также в этот период Юрию Луценко удастся очень хорошо отдохнуть на дальних островах. Вообще, в его гороскопе очень ярко выражены перспективы поездок в дальние страны. Возможно, в это время он даже прикупит себе какую-то недвижимость за границей – ситуация для этого весьма благоприятная. Однако по завершении этого периода Луценко однозначно ждет низвержение с должности. Но могу успокоить, что риска оказаться за решеткой вновь у него нет. Его больше не посадят – он уедет (не зря он приобретет недвижимость за границей)", - предрек астролог.

По его словам, в 2019 году у Луценко просматривается просто какая-то мания, связанная с водой, морем. В его гороскопе Луна будет находиться в соединении с Нептуном в Третьем Доме, а это значит, что в это время у него постоянно будут какие-то поездки на море за границу.

"Он точно там себе либо приобретет недвижимость, либо построит. Однако я бы рекомендовал Юрию Витальевичу быть аккуратнее с алкоголем после того, как он оставит должность. Поскольку есть вероятность, что алкоголизм будет прогрессировать. Более того, после того, как он покинет должность, во второй половине года, он рискует уйти в конкретный запой. Потому с алкоголем нужно быть осторожнее, сдержаннее", - предупредил Росс.

Ранее астролог рассказал, когда окончательно умрет СНГ и "полетят головы" Путина и Лукашенко.

Также Росс составил гороскоп на декабрь-2018 для всех знаков Зодиака. Счастливчиками месяца эксперт назвал Водолеев, а лузерами будут Раки.

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