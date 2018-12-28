Ученые нашли легкий способ "подлечить" здоровье и покончить с лишним весом

Лишний вес. Иллюстративное фото / "АиФ"

Ученые из Копенгагенского университета (Дания) выяснили, что физические упражнения на выносливость, в первую очередь - езда на велосипеде, в немалой степени способствует синтезу интерлейкина-6.

Соответствующее сообщение было опубликовано на специализированном портале MedicalXpress. По данным ученых, такое вещество играет ключевую роль в уменьшении объема висцерального жира и сокращает риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Читайте такжеВ США ученые определили главную причину неизлечимого ожиренияВ двенадцатинедельном исследовании принимали участие 53 добровольца, занимавшиеся 45-минутными велосипедными упражнениями каждую неделю. Им также кололи внутривенно либо физиологический раствор (в качестве плацебо), либо тоцилизумаб — моноклональное антитело к рецептору интерлейкина-6. Кроме того, объем висцерального жира, окружающего внутренние органы участников исследования, определялся учеными с помощью аппарата магнитно-резонансной томографии.

В конечном итоге, в группе плацебо объем висцерального жира снизился на 8% (на 225 грамм). Однако воздействие тоцилизумаба отменило эффект от упражнений. В опытной же группе масса жира, напротив, увеличилась на 278 грамм. Препарат также в немалой степени способствовал увеличению содержания общего и "негативного" холестерина.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые рассказали о факторах, сильнее всего влияющих на ожирение человека, а также выяснили, что лишний вес делает людей глупее.