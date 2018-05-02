Ученые рассказали о факторах, сильнее всего влияющих на ожирение

2 мая 2018, 03:51

По мнению исследователей, успешно воевать с лишним весом способны большинство людей.

Западные журналисты сняли документальную ленту "Правда об ожирении", в которых со ссылкой на ученых назвали топ-пять факторов, способных сильно повлиять на набор человеком лишнего веса.

Первая причина возникновения ожирения – "ночные дожоры". Тело человека устроено особым образом и работает строго по биологическим часам. Позднии набеги на холодильник уменьшают внутренний метаболизм, что и способствует ожирению.

Кроме того, на лишний вес людей влияет микрофлора (полезные бактерии) кишечника. Они помогают расщеплять пищу, и, таким образом, "питаются" тем же, что люди. Благодаря употреблению еды, богатой на клетчатку, по словам ученых можно обрести стройную фигуру либо сохранять свой вес в пределах нормы.

Несмотря на то, что большая часть конституции человеческого тела закодирована непосредственно в генах, это автоматически не значит, что невозбранно можно есть абсолютно любую пищу. Даже если от родителей человек унаследовал худощавое телосложение, ему постоянно стоит употреблять растительную пищу, поскольку она хорошо насытит организм.

Но самым немаловажным фактором являются гормоны. С их организм как бы контролирует аппетит. Последний фактор – "обман" мозга. Обычно людей "пробивает на жор", когда они видять "сладкую" газированную воду или булочку. Убрав с глаз вредную еду, можно "солгать" мозгу и таким образом помочь не потерять нужный вес.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в человеческом организме ученые обнаружили виновников ожирения.

 

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