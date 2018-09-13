Ученые выяснили, что ожирение делает людей глупее

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Группа американских ученых доказала, что лишний вес непосредственно и негативно влияет на активность мозга.

Соответствующее сообщение было опубликовано на портале Science News. Согласно обнародованным данным, исследование проводилось на лабораторных мышах, которых разделили на две группы. Грызунов из первой кормили калорийной едой, животных из второй — едой, содержащей рекомендованный уровень калорий.

За три месяца вес мышей из первой группы превысил вес грызунов из второй в среднем на 40%, а их умственные способности снизились. К примеру, подопытные стали гораздо дольше выходить из лабиринта и значительнее медленнее реагировать на раздражители.

У мышей с ожирением обнаружили большее количество микроглий — клеток, которые влияют на умственную деятельность. Специалисты заявили, что само по себе это не опасно, но их увеличение может тормозить сигналы в мозге. Учёные уверены, что здоровые мыши не только быстрее, но и умнее, чем их собратья с лишним весом.

Напомним, ранее ученые сообщали о том, какой напиток помогает быстро похудеть, а также о том, как масса тела сказывается на продолжительности жизни.