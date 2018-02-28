Исследователи выяснили, как масса тела сказывается на продолжительности жизни

Лишняя жировая масса тела способна запускать процесс воспаления, помогая справляться с инфекциями и защищая тело от дальнейшего повреждения. Однако чрезмерно большой вес делает эти процессы непрерывными, что является нагрузкой для организма.

Многие исследования показывают, что избыточные килограммы повышают риск развития рака. Об этом сообщает ресурс popsci.com.



Эндрю Стоукс и его коллеги из Бостонского университета в результате исследований выяснили, что при повышении индекса массы тела значительно возрастает риск преждевременной смерти. Соответственно, чем ниже ИМТ, тем меньше риски для человека.

Стоукс отмечает, что ранее проводились исследования, которые демонстрировали противоположный результат, поэтому новые факты заставили ученых сделать более детальный анализ показателей. Исследователи сделали выводы, что погрешность обусловлена участием в эксперименте людей, которые недавно резко похудели. Их организм не сразу перестраивается на новый вес, поэтому показывает несколько искаженные данные.

По словам американского исследователя, на результат лабораторных экспериментов также влияют показатели людей, которые имеют табачную зависимость. Он отметил, что курение значительно снижает аппетит, соответственно, влияет на метаболизм. Данные курильщика не могут быть объективными, поскольку даже худой человек с этой вредной привычной имеет повышенные риски для здоровья.

Ученые Бостонского университета к окончательному консенсусу не пришли, однако примерный диапазон ИТМ обнародовали: этот показатель колеблется в границах 20-22.

Напомним, чтобы вычислить индекс массы тела, возьмите свой вес в килограммах и разделите его на квадрат роста в метрах. Например, ИМТ для девушки ростом 170 см (1,7 м) и весом 54 кг, составит 18,69.

Напомним, ученые из Бристольского университета в рамках исследования выяснили, что люди с лишним весом демонстрируют сильную психологическую устойчивость и чувствуют себя гораздо счастливее худых.