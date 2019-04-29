Чтоб после праздника не было мучительно больно: как снять похмелье утром

Главред узнал, что делать при сильном похмелье.
Главред уже писал, как правильно пить на Новый год, чтобы не было плохо. Эти советы, в принципе, подходят к возлияниям на любой праздник.
Однако, если дозировка все же была превышена, то эксперты рекомендуют в первую очередь справиться с обезвоживанием организма из-за принятых на грудь накануне "градусов": то есть выпить воды, рассола или что-то кисло-молочное, например, кефир.
Также стоит принять душ, желательно контрастный, и положить на лоб прохладный компресс на пару минут.
Читайте такжеПсихологи посоветовали, как побороть зимнюю депрессиюКроме того, на пользу пойдет прогулка на свежем воздухе и пара таблеток активированного угля или доза энтеросгеля. Средство от похмелья народное – погрызть кору ивы (заодно и прогуляетесь до аптечного киоска) или в течение дня съесть несколько небольших ложечек меда.
Обсуждая, как избавиться от похмелья, на форумах советуют включить в своей завтрак яичницу, бульон со свежей зелень, или фрукты (опять-таки свежие).
Топ-6 средств, что помогает от похмелья, выглядит так:
- активированный уголь;
- рассол;
- бульон;
- мед;
- кисломолочные продукты;
- алкоголь.
А биохимик Глеб Репич рекомендует свой оригинальный, но эффективный способ, как избавиться от похмелья быстро:
В частности, Репич отмечает, что активированный уголь при жутком похмелье – плохой помощник, только при легком. Лучше всего работают те средства, которые содержат жидкости: рассол, бульон, кефир и пр. А мед он советует разбавлять в воде, добавляя туда сок лимона.
Что касается еще одной дозы алкоголя, то этот способ эксперт категорически не рекомендует. По его словам, новая рюмка только маскирует симптомы, но ни в коем случае не лечит организм.
Лучшим же средством от похмелья он назвал напитки, содержащие кофеин – черный чай, кофе и пр. (жидкость + сахар + кофеин).