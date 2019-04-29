Чтоб после праздника не было мучительно больно: как снять похмелье утром

29 апреля 2019, 11:21

Главред узнал, что делать при сильном похмелье.

Владимир Путин_шампанское
Эксперт объяснил, что делать при сильном похмелье / VistaNews

Главред уже писал, как правильно пить на Новый год, чтобы не было плохо. Эти советы, в принципе, подходят к возлияниям на любой праздник.

Однако, если дозировка все же была превышена, то эксперты рекомендуют в первую очередь справиться с обезвоживанием организма из-за принятых на грудь накануне "градусов": то есть выпить воды, рассола или что-то кисло-молочное, например, кефир.

Также стоит принять душ, желательно контрастный, и положить на лоб прохладный компресс на пару минут.

Читайте такжеПсихологи посоветовали, как побороть зимнюю депрессиюКроме того, на пользу пойдет прогулка на свежем воздухе и пара таблеток активированного угля или доза энтеросгеля. Средство от похмелья народное – погрызть кору ивы (заодно и прогуляетесь до аптечного киоска) или в течение дня съесть несколько небольших ложечек меда.

Обсуждая, как избавиться от похмелья, на форумах советуют включить в своей завтрак яичницу, бульон со свежей зелень, или фрукты (опять-таки свежие).

Топ-6 средств, что помогает от похмелья, выглядит так:

  • активированный уголь;
  • рассол;
  • бульон;
  • мед;
  • кисломолочные продукты;
  • алкоголь.

А биохимик Глеб Репич рекомендует свой оригинальный, но эффективный способ, как избавиться от похмелья быстро:

В частности, Репич отмечает, что активированный уголь при жутком похмелье – плохой помощник, только при легком. Лучше всего работают те средства, которые содержат жидкости: рассол, бульон, кефир и пр. А мед он советует разбавлять в воде, добавляя туда сок лимона. 

Что касается еще одной дозы алкоголя, то этот способ эксперт категорически не рекомендует. По его словам, новая рюмка только маскирует симптомы, но ни в коем случае не лечит организм.

Лучшим же средством от похмелья он назвал напитки, содержащие кофеин – черный чай, кофе и пр. (жидкость + сахар + кофеин).

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Новый год похмелье
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