Астролог спрогнозировал, что будет с Православной церковью Украины

Астролог Влад Росс рассказал, может ли в Украине появиться традиция единения власти и веры

Ровно сто лет назад – 18 января 1919 года – большевистское правительство Украины приняло решение об отделении церкви от государства. Такой принцип был закреплен и в современной Конституции Украины: церковь не вмешивается в дела государства, а государство – в ее дела.

Астролог Влад Росс рассказал, какое будущее ожидает Православную церковью Украины.

Читайте такжеВосточный гороскоп на 2019 год: что звезды сулят всем знакам в год Свиньи"Если проанализировать с астрологической точки зрения дату – 18 января 1919 года, то следует отметить, что в это время Марс был в соединении с Ураном и в оппозиции к Сатурну и Луне. Это говорит о том, что принятое решение об отделении церкви от государства действительно будет выполняться, то есть украинская церковь действительно должна быть абсолютно независимой от государственных мужей. Уран всегда означает независимость и неподчинение правительству страны", – сказал он..

По словам Росса, не стоит опасаться, что в Украине после истории с получением Томоса об автокефалии, в которой очень активно участвует президент, нашу церковь постигнет та же участь, что и Российскую православную церковь – она будет тесно переплетена и неотделима от государства.

"Православная церковь Украины, в отличие от РПЦ, будет независимой от государства и первых политических лиц. Традицию единения власти и веры в России создало татаро-монгольское иго, именно с тех пор в России осталось такое правление. В Украине подобное не повторится, и наша церковь всегда будет четко отделена от правительства и президента", - отметил астролог.

Читайте такжеИдет белая полоса: астролог рассказал, кого ждет удача в 2019 годуРосс добавил, что нынешняя активность Петра Порошенко в церковных делах – это не более чем предвыборный пиар.

"Как только пройдут президентские выборы в Украине, церковный вопрос уйдет с первых позиций повестки дня украинцев. Дальше церковь будет двигаться самостоятельным, независимым от государства путем, и она не будет связана никоим образом с политическим руководством нашей страны", - резюмировал он.

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