Анита Луценко объяснила, как сахар "убивает" молодость

Сахар "убивает" молодость, предупредила Анита Луценко / Сегодня

Фитнес-тренер Анита Луценко сообщила, что, когда человек ест много сахара, то это отражается на коже лица — она становится тусклой, дряблой, появляются морщинки.

Если есть много сахара, кожа становится тоньше, теряет эластичность, человек кажется уставшим, написала эксперт в Instagram.

По словам тренера, из-за большого количества сахара в организме замедляется регенерация клеток кожи, кровообращения также становится более медленным, а из-за этого в коже активно запускаются процессы старения.

Напомним, с 11 февраля Анита Луценко запустила двухнедельный челлендж — 14 дней без сладкого. Также фитнес-тренер посоветовала, что можно есть участникам ее здорового челленджа.