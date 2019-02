Анита Луценко объяснила, как сахар "убивает" молодость

Когда мы кушаем много сахара, то это отражается на нашем лице(коже): морщинки, тусклость, дряблость и потеря здорового блеска. Кожа истончается, теряет эластичность, появляется общий уставший вид. При этом замедляется регенерация клеток кожи и процесс кровообращения – в коже активно запускаются процессы старения на лице и на попе конечно-же)) О хорошем! Упражнение дня)) Разведение-сведение ног 20 раз 3 подхода! ( упражнение из моей программы похудения для дома @wowbodycom ) Перед этим обязательна разминка+ к этому можете добавить обычные скручивания пресс, руки за головой(3 по 20)! #14днейбезсладкогоwow

