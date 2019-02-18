Анита Луценко объяснила, как сахар "убивает" молодость

Из-за сахара кожа человека теряет эластичность, отметила тренер.
Фитнес-тренер Анита Луценко сообщила, что, когда человек ест много сахара, то это отражается на коже лица — она становится тусклой, дряблой, появляются морщинки.
Если есть много сахара, кожа становится тоньше, теряет эластичность, человек кажется уставшим, написала эксперт в Instagram.
По словам тренера, из-за большого количества сахара в организме замедляется регенерация клеток кожи, кровообращения также становится более медленным, а из-за этого в коже активно запускаются процессы старения.
Когда мы кушаем много сахара, то это отражается на нашем лице(коже): морщинки, тусклость, дряблость и потеря здорового блеска. Кожа истончается, теряет эластичность, появляется общий уставший вид. При этом замедляется регенерация клеток кожи и процесс кровообращения – в коже активно запускаются процессы старения на лице и на попе конечно-же)) О хорошем! Упражнение дня)) Разведение-сведение ног 20 раз 3 подхода! ( упражнение из моей программы похудения для дома @wowbodycom ) Перед этим обязательна разминка+ к этому можете добавить обычные скручивания пресс, руки за головой(3 по 20)! #14днейбезсладкогоwow
Напомним, с 11 февраля Анита Луценко запустила двухнедельный челлендж — 14 дней без сладкого. Также фитнес-тренер посоветовала, что можно есть участникам ее здорового челленджа.