Астролог предупредил о трех опасных днях в конце февраля

Астролог предупредил о трех опасных днях / rabstol.net

В последние три дня месяца лучше отложить поездки и финансовые вопросы. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

"26-27 февраля Венера будет в заходящем узле, потому есть опасность разногласий, споров, может возникнуть необходимость вернуть прошлые долги именно в это время. Эти два дня неблагоприятны для вложения финансов в какие-то дела, потому что это не принесет никакого результата", - отметил Росс.

Он также напомнил, что в это время Меркурий – планета коммерции – будет находиться в зодиакальном знаке Рыбы.

Читайте такжеНибиру приближается: астролог рассказал, чего ждать в "день конца света""Это будет значить, что в это время возможны коммерческие ошибки, просчеты, сложные ситуации", - добавил астролог.

В последний день месяца, 28 февраля, Влад Росс советует всем максимально снизить риски.

"Луна будет в соединении с Сатурном и Плутоном, а это планеты большого несчастья и массовых неожиданных катастроф. Поэтому лучше в этот день не отправляться в путь, не летать самолетами. Велика опасность терактов в этот день", - резюмировал он.

Читайте такжеВыпадет счастливый билет: астролог рассказал, кому из знаков Зодиака повезет в 2019 годуРанее Влад Росс составил гороскоп на февраль-2019 и назвал счастливчиков и неудачников месяца. По его словам, главным аусайдером февраля станет Козерог, а больше всего повезет Водолею.