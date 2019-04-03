Как похудеть: Анита Луценко раскрыла, как достичь wow-эффекта

Wow-эффекта при похудении можно достичь, если постоянно заниматься своим телом, сообщила тренер / Фото: zdorovie.com

Фитнес-тренер Анита Луценко сообщила, что во время похудения wow-эффекта можно достичь, если регулярно, спокойно и монотонно заниматься тем, что приносит пользу для тела.

Один из самых важных моментов в процессе похудения — это настрой и способность не свернуть с намеченного пути даже, когда кажется, что ничего не происходит, написала эксперт в Instagram.

Тренер подчеркнула, что изменения тела при похудении не происходят молниеносно.

"Сколько вы наедали, не следили за собой, ухудшали свою кожу, грузили все системы…? А потом — оп, и я уже неделю как тренируюсь и ем брокколи и не похудела на 5 кг…" — подчеркнула Луценко.

По ее словам, "только спокойствие, монотонность, уверенность в том, что делаешь для тела пользу, приносишь ему здоровье, регулярность — приведут к эффекту wow!".

Ранее врач-диетолог Оксана Скиталинская говорила во время чата на Главреде, что лучший способ для похудения весной — совместить правильное питание, ежедневную физическую активность и полноценный сон.

Главред объяснил, как соблюдать ряд диет:

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