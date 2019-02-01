Диетолог назвала главные угрозы голодной диеты

1 февраля 2019, 11:07

Путь к стройному телу начинается с нормализации рациона, отметила эксперт.

Диетолог подчеркнула, что при соблюдении голодной диеты организм запасает жир
При соблюдении голодной диеты организм запасает жир, подчеркнула диетолог / Единственная

Диетолог Светлана Фус сообщила, что при соблюдении голодной диеты в организме человека, в частности, замедляется обмен веществ (метаболизм), распадается мышечная ткань, организм запасает энергию в виде жира.

Первое, с чего начинается путь к стройному телу, — нормализация рациона, чтобы не нарушать и не замедлять метаболизм полезнее не голодать, а правильно питаться и поддерживать мышцы в тонусе, написала эксперт в Instagram.

Фус подчеркнула, что когда человек сидит на голодной диете, то организм получает мало энергии, не может полноценно работать и воспринимает дефицит белков, жиров и углеводов как стресс. 

"Во время стресса в коре надпочечников вырабатывается гормон кортизол, который вызывает, во-первых, распад мышечной ткани, а во-вторых, задержку воды в организме…", — отметила автор.

Читайте такжеЯпонская диета: как легко похудеть после праздниковПо ее данным, также при недостатке энергии падает активность гормонов щитовидной железы, и они переходят из свободного состояния (а это активный обмен веществ) в связанное.

"Замедляется метаболизм, организм запасает энергию в виде жира. И что в итоге? Мышечной ткани (метаболическая ткань) становится меньше, а вода и жир, наоборот, задерживаются. То есть меняется состав вашего тела (мышцы/жир). Это означает, что привести себя в форму будет сложнее…", — подчеркнула эксперт.

Ранее абсолютный чемпион Украины по бодибилдингу, мастер спорта по пауэрлифтингу, тренер Слава Галицкий говорил Главреду, что есть несколько правил эффективного похудения, главное из них, золотое — не есть после 18:00.

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