Звериный оскал: астрологи назвали предателей и эгоистов, готовых воткнуть нож в спину

28 апреля 2019, 05:29

Водолей готов на неожиданное предательство в также подлость, утверждают астрологи.

Знаки Зодиака
Астрологи рассказали, кто способен на подлость / http://golbis.com

По словам астрологов, люди, родившиеся под знаком Близнецов, отличаются двуличьем, а во время приступа гнева они способны не только на коварство и предательство, но и на самые опрометчивые поступки, о которых впоследствии горько сожалеют. При этом они с удовольствием раскрывают чужие секреты, не отличаются особой щепетильностью во взаимоотношениях, а своим некрасивым поступкам всегда готовы найти массу нелепых оправданий.

В то же время Водолей готов на неожиданное предательство в также подлость лишь только потому, что оппонент встал на пути реализации его планов. Астрологи предупреждают, что люди для этого знака Зодиака не ценят не только незнакомцев, но даже своих друзей и родственников.

И наконец Рыбы страдают от внутреннего противоречия, которое раскалывает их взаимоотношения с любимыми и близкими. По словам астрологов, этот знак Зодиака с легкостью меняет свои убеждения, поддается чужому влиянию и нередко меняет свое отношение к людям на противоположное. Среди Рыб нередко встречаются предатели и эгоисты, которые любят решить свои проблемы за счет других людей и готовы даже воткнуть нож в спину ради достижения своих меркантильных интересов, пишет Дзен.

Напомним, ранее астрологи назвали самый опасный знак Зодиака.

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