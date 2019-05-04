Землю накрывает первая сильная магнитная буря мая 2019: что делать

4 мая 2019, 06:39

Продлится она лишь один день, но доставит немало неприятных моментов.

магнитная буря
Первая сильная магнитная буря мая 2019: что делать / bashinform.ru

Согласно календарю магнитных бурь на этот месяц, первая сильная магнитная буря мая 2019 ожидает нас 5 числа.

Продлится она лишь один день, но доставит немало неприятных моментов метеозависимым людям.

Многие будут жаловаться на быструю утомляемость и головные боли.

В эмоциональном плане в целом людей ждет повышенная раздражительность и общее депрессивное состояние. А ухудшение самочувствия и обострение основного заболевания ожидает тех, кто страдает гипертонией и заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Симптомы при магнитных бурях

Магнитные бури часто провоцируют:

  • сонливость или, наоборот, бессонницу;
  • внезапное ухудшение самочувствия,
  • раздражительность,
  • рассеянность внимания.

Магнитные бури: что делать

В частности, прежде всего стоит обратить внимание на питание. В дни магнитных бурь нужно избегать переедания – оно повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Подробнее читайте в нашем материале Как помочь себе при магнитных бурях.

Кандидат медицинских наук, врач Виктор Сидоренко говорил, что во время магнитных бурь, в первую очередь, страдают центральная нервная система и сердечно-сосудистая системы человека, растет количество инфарктов, инсультов, гипертонических кризисов, увеличивается количество смертей.

По словам психолога Ирины Чуевой, для того, чтобы организм как можно меньше реагировал на погодные и геомагнитные изменения, необходимо укреплять свое здоровье. "Ведите здоровый образ жизни, правильно питайтесь, не забывайте про полноценный отдых и прогулки на свежем воздухе", – рассказала Чуева.

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