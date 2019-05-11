Доктор Комаровский объяснил, как закалять горло

Горло ребенка нужно закалять постепенно, сообщил Евгений Комаровский / Скриншот видео с youtube.com

Врач, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский посоветовал, что для закаливания горла ребенку сначала нужно давать напитки комнатной температуры, а потом — охлажденные.

Ребенка нужно приучить к тому, что холодное сначала нужно подержать во рту, а потом — проглотить, написал эксперт в Instagram.

Доктор Комаровский добавил, что после того, как ребенок сможет спокойно пить холодную воду из холодильника, нужна давать ему мороженое.

"…покупаем мороженое и едим его по чайной ложке три раза в день, увеличивая дозы, и в конце концов можем съесть аж целую порцию. Самое главное не прекращать, когда ребенок заболеет", — подчеркнул врач.

Ранее Евгений Комаровский развенчал миф об укреплении иммунитета детей — иммунитет не укрепляют лекарства, в частности, эхинацея. Доктор Комаровский сообщил, что эхинацея не навредит ребенку, но и не принесет пользы, покупка лекарства — пустая трата денег.