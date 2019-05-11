Доктор Комаровский объяснил, как закалять горло

Когда ребенок сможет спокойно пить холодную воду, ему можно давать мороженое, отметил врач.
Врач, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский посоветовал, что для закаливания горла ребенку сначала нужно давать напитки комнатной температуры, а потом — охлажденные.
Ребенка нужно приучить к тому, что холодное сначала нужно подержать во рту, а потом — проглотить, написал эксперт в Instagram.
Доктор Комаровский добавил, что после того, как ребенок сможет спокойно пить холодную воду из холодильника, нужна давать ему мороженое.
"…покупаем мороженое и едим его по чайной ложке три раза в день, увеличивая дозы, и в конце концов можем съесть аж целую порцию. Самое главное не прекращать, когда ребенок заболеет", — подчеркнул врач.
Ранее Евгений Комаровский развенчал миф об укреплении иммунитета детей — иммунитет не укрепляют лекарства, в частности, эхинацея. Доктор Комаровский сообщил, что эхинацея не навредит ребенку, но и не принесет пользы, покупка лекарства — пустая трата денег.