Доктор Комаровский объяснил, в каком случае ребенка можно оставить одного дома

Ребенка можно оставлять одного в жилье, если пространство правильно организовано, сообщил Евгений Комаровский / Скриншот видео с instagram.com/doctor_komarovskiy

Врач, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский сообщил, что в случае, когда ребенка нужно оставить одного в квартире, возраст малыша — это не главное, важно, чтобы в жилье было правильно организовано пространство.

В жилье пространство должно быть организовано так, чтобы риски детских неприятностей были сведены к минимуму, написал медик в Instagram.

По его словам, ребенок при желании и при возможности может устроить сам себе неприятности и за минуту и даже за 30 секунд.

"…Давайте подумаем: что может случиться с ребенком за 10 минут без присмотра? За 10 минут он может... залезть, разбить, уронить, поломать, упасть, засунуть, поскользнуться, проглотить, удариться и т.д. и т.п. Но все, что ребенок может организовать за 10 минут, он, при желании и при возможности... может устроить… даже за 30 секунд", — отметил врач.

Комаровский подчеркнул, что главное — вовсе не время вынужденного детского одиночества, а безопасность жилища. "Пространство внутри квартиры (дома) всегда должно быть организовано так, чтобы риск детских неприятностей был минимальным", — сообщил эксперт.

"Если по дому разбросаны таблетки, открыты электрические розетки, свободный выход на балкон, в ванной комнате на полу концентрированный отбеливатель, на печке кипяток и т.д. — так дитя надо обнять и не выпускать, и не отпускать, и не отходить от него ни на минуточку", — добавил врач.

Ранее Евгений Комаровский утверждал, что в Украине возникла иллюзия массовой болезненности детей, в частности, она появилась из-за привычки людей обсуждать детские болезни со всеми подряд.