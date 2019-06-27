Будет трусить и бить по голове: последняя магнитная буря 2019 растянется на несколько дней / bashinform.ru

Магнитная буря 28 июня 2019 станет мощнейшей магнитной бурей за месяц.

Специалисты оценивают ее силу в 4 балла.

Магнитная буря 28 июня принесет людям головные боли, озноб, слабость, сонливость, снижение работоспособности и концентрации внимания, а также ухудшение настроения.

Метеозависимые люди начнут ощущать на себе приближение метеоудара еще 27 июня, когда ожидаются первые магнитные колебания приближающейся бури. Затихать симптомы начнут лишь 29-30 июня – в дни, которые также будут отмечены магнитными колебаниями.

Читайте такжеУченые рассказали, чем чреват недосып в ночное время сутокВрачи советуют больше отдыхать и хорошо высыпаться в эти дни – не менее 8 часов в сутки.

Также стоит избегать стрессов (и эмоциональных, и физических): пить травяные чаи, заменить занятия в спортзале неспешными прогулками на свежем воздухе и т. п.

Кроме того, не стоит нагружать свой организм тяжелой пищей – лучше есть свежие овощи и фрукты, кисломолочные продукты, пить побольше воды.

Симптомы при магнитных бурях

Помимо указанных выше магнитные бури также часто провоцируют:

сонливость или, наоборот, бессонницу;

внезапное ухудшение самочувствия,

раздражительность,

рассеянность внимания.

Магнитные бури: что делать

В частности, прежде всего стоит обратить внимание на питание. В дни магнитных бурь нужно избегать переедания – оно повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Подробнее читайте в нашем материале Как помочь себе при магнитных бурях.

Кандидат медицинских наук, врач Виктор Сидоренко говорил, что во время магнитных бурь, в первую очередь, страдают центральная нервная система и сердечно-сосудистая системы человека, растет количество инфарктов, инсультов, гипертонических кризисов, увеличивается количество смертей.

По словам психолога Ирины Чуевой, для того, чтобы организм как можно меньше реагировал на погодные и геомагнитные изменения, необходимо укреплять свое здоровье. "Ведите здоровый образ жизни, правильно питайтесь, не забывайте про полноценный отдых и прогулки на свежем воздухе", – рассказала Чуева.