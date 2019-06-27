Будет трусить и бить по голове: последняя магнитная буря 2019 растянется на несколько дней

Главред выяснил, как помочь себе при магнитных бурях.
Магнитная буря 28 июня 2019 станет мощнейшей магнитной бурей за месяц.
Специалисты оценивают ее силу в 4 балла.
Магнитная буря 28 июня принесет людям головные боли, озноб, слабость, сонливость, снижение работоспособности и концентрации внимания, а также ухудшение настроения.
Метеозависимые люди начнут ощущать на себе приближение метеоудара еще 27 июня, когда ожидаются первые магнитные колебания приближающейся бури. Затихать симптомы начнут лишь 29-30 июня – в дни, которые также будут отмечены магнитными колебаниями.
Читайте такжеУченые рассказали, чем чреват недосып в ночное время сутокВрачи советуют больше отдыхать и хорошо высыпаться в эти дни – не менее 8 часов в сутки.
Также стоит избегать стрессов (и эмоциональных, и физических): пить травяные чаи, заменить занятия в спортзале неспешными прогулками на свежем воздухе и т. п.
Кроме того, не стоит нагружать свой организм тяжелой пищей – лучше есть свежие овощи и фрукты, кисломолочные продукты, пить побольше воды.
Симптомы при магнитных бурях
Помимо указанных выше магнитные бури также часто провоцируют:
- сонливость или, наоборот, бессонницу;
- внезапное ухудшение самочувствия,
- раздражительность,
- рассеянность внимания.
Магнитные бури: что делать
В частности, прежде всего стоит обратить внимание на питание. В дни магнитных бурь нужно избегать переедания – оно повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Подробнее читайте в нашем материале Как помочь себе при магнитных бурях.
Кандидат медицинских наук, врач Виктор Сидоренко говорил, что во время магнитных бурь, в первую очередь, страдают центральная нервная система и сердечно-сосудистая системы человека, растет количество инфарктов, инсультов, гипертонических кризисов, увеличивается количество смертей.
По словам психолога Ирины Чуевой, для того, чтобы организм как можно меньше реагировал на погодные и геомагнитные изменения, необходимо укреплять свое здоровье. "Ведите здоровый образ жизни, правильно питайтесь, не забывайте про полноценный отдых и прогулки на свежем воздухе", – рассказала Чуева.