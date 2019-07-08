Взрыв адской комбинации: астрологи предупредили об опасностях на этой неделе

Гороскоп на июль 2019 – какой подлянки ждать всем знакам Зодиака от адской войны Сатурна и Солнца

Гороскоп на 9 июля будет формировать ретроградный Сатурн, который войдет в противостояние с Солнцем.

"Все бы ничего, но два непримиримых астрологических врага войдут в оппозицию почти аккурат на оси Раху-Кету, что придаст противостоянию ни одну мегатонну в тротиловом эквиваленте. "Взрывной волной" этой адской комбинации заденет и Венеру, которая сейчас находится в 10 градусах от Солнца… ослабленного и проблемного, которое неделю назад прошло через затмение", – отмечает Telegram-канал Сухарева башня.

Также 9 июля ретроградный Меркурий соединится с ослабленным в Раке Марсом, что станет "этакой вишенкой на торте".

"Итак, что же ждать в ближайшие дни. В глобальном смысле: удар по власти, попытка сбросить действующую элиту, ослабление государства, мятеж, уличные протесты или просто кончина кого-то из "государей". Кроме того, это могут быть крупные транспортные аварии (особенно риски в воздухе).

В частной жизни: угроза переломов костей и травм глаз, конфликты со стариками и людьми, которые, находятся ниже вас по социальной лестнице, а также риск стать жертвой преступления (разбой, грабеж)", – предупредили астрологи.

В связи с этим в ближайшие два-три дня они советуют всем знакам Зодиака быть особенно осторожными.

Ранее астролог Влад Росс говорил Главреду, что в солнечное затмение 2 июля ознаменует начало катастрофического периода, который продлится с 1 по 10 июля.

Напомним, астролог предупредил, что нельзя делать 8-14 июля. Гороскоп обещает не самое лучшее начало недели.