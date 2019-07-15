"Он — бэээ": диетолог назвала особенности хорошего шоколада

Хороший шоколад противный, сообщила диетолог / cookbook.itop.net

Врач-диетолог Оксана Скиталинская сообщила, что хороший шоколад горький и противный, чем противнее шоколад — тем полезнее.

Лучшим является шоколад, который на 90% или на 100% состоит из какао-бобов, рассказала эксперт в эфире ObozTV.

По словам собеседницы, "хороший шоколад должен быть таким: ты его в рот, а он — бэээ".

Эксперт отметила, что человеку, у которого нет избыточного веса, в день можно съедать около 20 граммов черного шоколада.

"Если вы человек с нормальным весом, то можете съесть один-два квадратика 85% шоколада. Ну, максимум — три, если вы много занимаетесь спортом", — заявила диетолог.

Ранее микробиолог, кандидат естественных наук Заза Кассашвили сообщил, что в правильном черном шоколаде должны быть только какао-продукты. Эксперт говорил, что в Украине плитка нормального шоколада не может стоить дешевле 25 грн.