Эксперт рассказал, из чего должен состоять правильный шоколад

В состав правильного черного шоколада должны входить только какао-продукты, сообщил эксперт / Reuters

Микробиолог, кандидат естественных наук Заза Кассашвили сообщил, что в правильном черном шоколаде должны быть только какао-продукты.

В молочном шоколаде могут быть только молочные жиры, рассказал эксперт в эфире Сніданку на телеканале 1+1.

По словам собеседника, в Украине плитка нормального шоколада не может стоить дешевле 25 грн.

Эксперт отметил, что 72%-й шоколад должен хрустеть и сообщил, что если на плитке есть разводы и пятна — это нормально.

"Правильный шоколад должен состоять из какао-продуктов, из какао-бобов в разном виде, это правильный шоколад — не добавляя никаких других жиров. В молочный шоколад, разумеется, мы добавим молочные жиры и это все — не должно быть других…", — сказал Кассашвили.

Кандидат наук добавил, что Бельгия и Германия допускает наличие в плитке до 5% других жиров, чтобы она могла называться шоколадом. "Во Франции самые строгие законы — во Франции даже 1% присутствия других жиров уже имя шоколада не имеет — это сладкая плитка…", — подчеркнул он.

Ранее врач-диетолог Оксана Скиталинская сообщила, что для организма человека полезен шоколад, в котором содержится 76 и более процентов какао. Эксперт подчеркнула, что человеку достаточно съедать в день один квадратик настоящей черной шоколадки, если он не забывает об употреблении ягод.