Ученые указали на причину нарушения обмена веществ

Сон играет ключевую роль в правильном обмене веществ / Белновости

Ученые в результате ряда исследований пришли к выводу, что отсутствие четкого режима сна провоцирует у человека нарушение обмена веществ.

В Национальном институте сердца в США констатируют, что недосыпание имеет значительное влияние на организм.

Отмечается, что пагубное воздействие оказывает, как отсутствие постоянного времени отхода ко сну и пробуждения, так и непродолжительная длительность ночного сна.

Читайте такжеУченые назвали напитки для снижения артериального давленияВ эксперименте, длившемся шесть месяцев, приняли участие более двух тысяч добровольцев в возрасте от 45 до 84 лет. Специалисты наблюдали взаимосвязь неправильного режима дня, а также сна и бодрствования с нарушением обмена веществ. В результате метаболические расстройства выявили у всех пациентов с проблемами в графике сна.

После того, как участники восстановили свой режим дня, нарушения сохранились. У большинства пациентов депрессия привела к набору веса. Эксперимент показал, что нарушение режима сна всего на один час увеличивает риск метаболических нарушений на 27%.

Напомним, ученые выяснили, что регулярное употребление овощей и фруктов способно защитить организм человека от онкологии.