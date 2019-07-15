Ученые указали на причину нарушения обмена веществ

15 июля 2019, 01:20

Метаболический сбой происходит по причине систематического нарушения сна.

Сон
Сон играет ключевую роль в правильном обмене веществ / Белновости

Ученые в результате ряда исследований пришли к выводу, что отсутствие четкого режима сна провоцирует у человека нарушение обмена веществ.

В Национальном институте сердца в США констатируют, что недосыпание имеет значительное влияние на организм.

Отмечается, что пагубное воздействие оказывает, как отсутствие постоянного времени отхода ко сну и пробуждения, так и непродолжительная длительность ночного сна.

Читайте такжеУченые назвали напитки для снижения артериального давленияВ эксперименте, длившемся шесть месяцев, приняли участие более двух тысяч добровольцев в возрасте от 45 до 84 лет. Специалисты наблюдали взаимосвязь неправильного режима дня, а также сна и бодрствования с нарушением обмена веществ. В результате метаболические расстройства выявили у всех пациентов с проблемами в графике сна.

После того, как участники восстановили свой режим дня, нарушения сохранились. У большинства пациентов депрессия привела к набору веса. Эксперимент показал, что нарушение режима сна всего на один час увеличивает риск метаболических нарушений на 27%.

Напомним, ученые выяснили, что регулярное употребление овощей и фруктов способно защитить организм человека от онкологии.

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ученые сон метаболизм
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