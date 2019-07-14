Ученые перечислили снижающие холестерин продукты

Холестерин могут снизить яблоки и чеснок / Фото: nahnews.org

Ученые в результате ряда исследований выявили ряд продуктов, которые способны снизить уровень холестерина в крови.

Как сказано в исследовании, высокий уровень холестерина может привести к пагубным для организма человека последствиям.

Значительным количеством полезных веществ, по мнению медиков, обладают яблоки. Эти фрукты содержат пектин, который связывается с желчными кислотами и запускает процесс синтеза новых кислот из холестерина.

Достаточно много полезных микроэлементов содержат чеснок и имбирь. Однако эти продукты понимают уровень как плохого холестерина, так и хорошего.

Орехи способны снизить уровень плохого холестерина на 7%, а льняные семена и масла растительного происхождения – на 10%. Эффективны семена подорожника, однако они опасны развитием аллергической реакции.

Исследователи настаивают, что снижать холестерин необходимо под наблюдением квалифицированного специалиста. Причина заключается в том, что ряд продуктов могут иметь противопоказания.

Напомним, ученые выяснили, что регулярное употребление овощей и фруктов способно защитить организм человека от онкологии.