Ученые назвали напитки для снижения артериального давления

Черный чай снижает артериальное давление / 1zoom.ru

Для снижения артериального давления, которое увеличивает риски сердечно-сосудистых заболеваний, инфаркта или инсульта, ученые рекомендуют максимально ограничить количество соли и сахара в ежедневном рационе, а также употреблять фруктовые и овощные соки.

Исследователи из ряда стран пришли к выводу, что справиться с высоким артериальным давлением без лекарств помогут натуральные фреши.

Соки рекомендуют употреблять регулярно и долгосрочно, при этом пить чистую воду, что позволит нормализовать показатели артериального давления.

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Позитивно влияет на кровяное давление напиток из чайного гриба. Этот эликсир содержит пробиотические бактерии, оказывающее позитивное влияние на сосуды.

Свекольный сок также поможет снизить риск гипертонии. Аналогичными полезными свойствами обладают зеленые листовые овощи, например, капуста.

Напомним, ученые выяснили, что регулярное употребление овощей и фруктов способно защитить организм человека от онкологии.