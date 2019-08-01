Как повысить работоспособность: врач назвала четыре правила

1 августа 2019, 11:42

Нужно "приручать" стресс, а не заедать его, подчеркнула диетолог.

Повышение работоспособности - Работоспособность можно повысить, соблюдая четыре правила, сообщила врач
Работоспособность можно повысить, соблюдая четыре правила, сообщила врач / joinfo.ua

Врач-диетолог Наталья Самойленко сообщила, что соблюдение четырех правил способствовует повышению работоспособности, первое из них - прекратить вечно жевать.

В день здоровому человеку достаточно трех основных приемов пищи, а если "чего-то хочется", это что-то - простая вода, приводит слова эксперта Здоровье 24.

Диетолог отметила, что жажда может маскироваться под чувство голода, поэтому стоит следовать рекомендации - "хочешь есть - выпей воды".

Самойленко добавила, что второе правило для повышения работоспособности - "приручай" стресс.

"Каждый четвертый офисный работник страдает от стресса, а чем выше должность, тем, зачастую, выше процент висцерального жира (тот, который окружает внутренние органы и является самым опасным)", - добавила врач.

Эксперт объяснила, что во время стресса тормозится работа органов пищеварения, и все съеденное в таком состоянии не может перевариться качественно.

"…стресс не заедайте, а запивайте. Прогуляйтесь, займитесь уборкой или любой физической активностью, чтобы нейтрализовать кортизол (гормон стресса)", - посоветовала диетолог.

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Третье правило - не пропускать приемы пищи.

"…производительность напрямую зависит от того, что и когда вы едите. Правильный завтрак - это метаболический вектор, который запускает все обменные процессы и обеспечивает организм энергией на весь день. А плотно пообедав, человеку легче будет контролировать соблазн вечером", - подчеркнула Самойленко.

Четвертое правило для повышения работоспособности - ешьте больше овощей. "...Овощи - отличные продукты, которыми мы можем и должны себя баловать в каждый прием пищи", - отметила врач.

Ранее диетолог Людмила Бабич говорила, что на работе до обеда лучше не морить себя голодом, можно сделать перекус - съесть салат из овощей, фрукты, крекеры, овсяное печенье, нежирный йогурт, творог, яйцо с овощами или полезный бутерброд.

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