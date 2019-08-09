"Поможет даже безнадежным": кому гороскоп обещает защиту звезд в августе 2019

Гороскоп с 9 августа 2019 обещает чудодейственные события всем знакам Зодиака

Венера и Юпитер вошли в тригон, то есть находятся друг от друга ровно в 120 градусах.

Такое положение этих планет обещает всем знакам Зодиака мощную защитную функцию в гороскопе от опасностей и преждевременной смерти, пишет Telegram-канал Сухарева башня. В это время могут выздороветь тяжелобольные и даже самые безнадежные пациенты, уверяют астрологи.

"А кому-то тригон Венеры и Юпитера может принести неожиданное богатство. Всё будет зависеть от расположения домов и планет в личном гороскопе человека", – уверяют эксперты.

Читайте такжеКощей Бессмертный неизлечимо болен: астролог раскрыл тайну МедведчукаЭффект тригона будет максимальным в ближайшие дни, поскольку Юпитер находится в стационарном состоянии.

Ранее астролог Влад Росс составил гороскоп на август 2019 и назвал счастливчиков и неудачников месяца.