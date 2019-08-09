Врач составила топ полезных привычек для здоровья

В день необходимо есть пять порций овощей и фруктов, посоветовала врач / Фото: УНИАН

Диетолог-эндокринолог Альбина Комиссарова составила топ полезных привычек для здоровья, первая из них - есть пять порций овощей и фруктов в день (одна порция должна быть размером с кулак).

Вторая полезная привычка - чаще думать о воде, делать ее доступной и пить вместо других напитков, написала врач в Instagram.

По ее словам, третья полезная привычка - есть без телевизора и гаджетов, в таком случае питание станет более осознанным.

"Сделайте один вегетарианский день в неделю. Это поможет разнообразить ваш рацион и сбалансировать его по содержанию растительного белка", - посоветовала диетолог.

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"Каждый день гуляем 30 мин… За час перед сном убираем все гаджеты и не смотрим телевизор… Поверьте, так ваш сон будет в сто раз лучше!" – назвала врач еще две полезные привычки.

Ранее Альбина Комиссарова поделилась, что есть ряд привычек, которые мешают терять лишний вес, в частности, не стоит исключать из меню группы продуктов, заставлять себя есть и нельзя отрабатывать съеденное на тренировках.