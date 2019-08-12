Эксперт назвала комплекс для формирования плоского живота

Плоский живот формируется с помощью упражнений и правильного питания, сообщила эксперт / Скриншот

Нутрициолог Лора Филиппова сообщила, что для формирования плоского живота нужно не только качать пресс, но и делать упражнение для подтяжки внутренней стенки живота - вакуум - и отказаться от избыточного количества углеводов в рационе.

Упражнения для пресса делают мышцы живота сильнее, но не сделают живот плоским, написала эксперт в Instagram.

Филиппова подчеркнула, что вакуум является эффективным упражнением для подтяжки внутренней стенки живота, его важно делать утром натощак и каждый день 5-7 раз.

"Делается на полном выдохе и задержке дыхания… В дни цикла - не делаем… Первый визуальный результат уже через месяц регулярных упражнений…", - отметила нутрициолог.

Читайте такжеКак быстро похудеть: ключевые упражнения для похуденияЭксперт добавила, что для формирования плоского живота очень важно питание, поскольку из-за избытка простых углеводов в этой зоне быстро появляется лишний жир.

Ранее специалист по здоровому питанию Екатерина Медушкина поделилась, что ежедневное качание пресса, обруч и термобелье не помогут избавиться от обвисшего живота. Специалистка подчеркнула, что локального жиросжигания нет.