Эксперт раскрыла, что не поможет убрать обвисший живот

Ежедневное качание пресса не поможет убрать обвисший живот, сообщила эксперт / Snianna

Есть несколько способов, которые точно не помогут избавиться от обвисшего живота, в частности, - ежедневное качание пресса.

Убрать обвисший живот также не помогут обруч и термобелье, написала специалист по здоровому питанию Екатерина Медушкина в Instagram.

Эксперт отметила, что качание пресса каждый день не поможет сбросить живот, поскольку прессу нужен отдых и потому, что нет локального жиросжигания.

По словам Медушкиной, еще один неэффективный способ борьбы с обвисшим животом - диеты и дефицит калорий больше, чем 20%. Специалистка подчеркнула, что такие меры приведут к срыву, замедлению обмена веществ и возвращению сброшенных килограммов.

Читайте такжеПлоский живот: главные правила борьбы с жиром на животе"Обруч. Те, кто со мной давно, знают, что к обручу я отношусь негативно. Если он легкий - эффекта просто не будет, а если тяжелый - его кручение может привести к гематомам и даже травмам внутренних органов", - отметила эксперт.

Медушкина добавила, что ношение термобелья или обертывание пленкой во время тренировок не сожжет жир, однако не даст организму отводить пот, из-за чего возрастает нагрузка на сердце.

"…существуют вещи, которые помогут избавиться от живота. Намекну - касаются они питания и улучшения кровообращения…", - подчеркнула она.

Ранее фитнес-тренер Анита Луценко написала, что для борьбы с жиром на животе необходимо придерживаться некоторых правил. По ее словам, чтобы заполучить плоски живот, нужно правильно питаться, следить за осанкой и делать специальные упражнения.