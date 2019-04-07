Анита Луценко объяснила, как убрать живот

Чтобы убрать живот, нужно правильно питаться, сообщила Анита Луценко / 1zoom.ru

Фитнес-тренер Анита Луценко сообщила, что для того, чтобы заполучить плоский живот, нужно не только качать пресс, но и правильно питаться, следить за осанкой и делать специальные упражнения.

Чтобы убрать жир на животе, нужно придерживаться некоторых правил и делать ряд упражнений, написала эксперт в Instagram.

По ее словам, в частности, для того, чтобы убрать живот, нужно наладить питание — отказаться от фаст-фуда, сладких напитков, постоянных перекусов, алкоголя, сладостей, избытка жира.

Также для того, чтобы скинуть живот, эксперт посоветовала стать к стене спиной и "сравнить позицию со своей привычной осанкой (поясницу не прогибать, а приблизить к стене), постоять 1 минуту".

Читайте такжеСпортивный врач назвал главного врага похудения"Подумать про упражнение Кегеля (гинеколог Артур Кегель — Ред.). Подтянуть анус вверх и посмотреть еще раз на живот! Втянулся? Занимайтесь внутренними мышцами", — посоветовала Луценко.

Ранее врач-диетолог Оксана Скиталинская говорила во время чата на Главреде, что лучший способ для похудения весной — совместить правильное питание, ежедневную физическую активность и полноценный сон.

Главред объяснил, как соблюдать ряд диет:

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