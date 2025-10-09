Укр
Европу заморозит: катастрофический сценарий коллапса океанического течения

Алексей Тесля
9 октября 2025, 02:30
Североатлантический субполярный круговорот — постепенно ослабевает и может почти полностью прекратить своё существование.
Ученые предупредили о снижении температуры / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/AJS1, Pixabay/Janvanbizar

  • Североатлантический субполярный круговорот постепенно ослабевает
  • Климатические изменения могут быть резкими и необратимыми

Учёные предупреждают о том, что одно из ключевых океанических течений в Северной Атлантике — Североатлантический субполярный круговорот — постепенно ослабевает и может почти полностью прекратить своё существование из-за глобального изменения климата.

Это течение играет важную роль в переносе тёплых вод из тропиков к северу и помогает регулировать климат в Европе и Северной Америке, пишет Daily Mail.

Исследования показывают, что эта система начала терять устойчивость ещё с 1950-х годов, а сейчас, по словам учёных, мы всё ближе к так называемой "точке невозврата". Если этот критический порог будет пройден, климатические изменения могут быть резкими и необратимыми.

Серьёзное ослабление круговорота может привести к резкому похолоданию в Европе — сценарию, напоминающему Малый ледниковый период, который длился с XIV по XIX век. В то время замерзали реки, гибли урожаи, а средняя температура снизилась примерно на 2 градуса.

Доктор Беатрис Арельяно Нава из Университета Эксетера, одна из авторов исследования, назвала полученные данные "чрезвычайно тревожными". По её словам, уже есть независимые доказательства того, что система теряет стабильность, хотя точный момент, когда может произойти её обрушение, пока неизвестен.

Североатлантический субполярный круговорот является частью более крупной системы океанических течений — Атлантического меридионального круговорота (AMOC), который называют "океанским конвейером". Эта система переносит тепло, питательные вещества и углекислый газ, влияя на климат по всему земному шару.

Сейчас обе эти системы находятся под угрозой. Их возможный коллапс может привести к более холодным зимам, особенно в Европе и Северной Америке, а также к усилению погодных катастроф и сбоям в распределении осадков по планете.

Уже за последние 150 лет круговорот пережил два периода дестабилизации, что, по мнению учёных, указывает на приближение переломного момента.

Доктор Нава добавила, что хотя течение, вероятнее всего, не исчезнет полностью благодаря влиянию ветров, его значительное ослабление приведёт к уменьшению теплового потока на север. Это, в свою очередь, вызовет целую цепочку климатических изменений — от увеличения числа экстремальных погодных явлений до серьёзных сдвигов в климатических зонах и режимах осадков.

Климатические изменения грозят двум странам: прогноз ученых

Предварительный анализ показал, что изменение климата сделало экстремальные погодные условия, приведшие к масштабным пожарам в Испании и Португалии в прошлом месяце, примерно в 40 раз более вероятными.

Согласно данным Всемирной метеорологической группы по оценке экстремальных погодных явлений, разрушительные пожары, охватившие около 500 тысяч гектаров на Пиренейском полуострове, были примерно на 30% сильнее, чем могли бы быть в условиях более стабильного климата без влияния глобального потепления.

Ранее Главред писал о том, что лютые зимы Украине уже не грозят. Украинцы удивляются, что вызвало изменение климата, ведь зимой уже не так холодно, а летом температура бьет все рекорды. Но этому есть объяснение.

Напомним, ранее сообщалось о том, что климат делает еду роскошью. Многие погодные явления, повлекшие этот рост цен, "были абсолютно беспрецедентными с исторической точки зрения".

Об источнике: Daily Mail

Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

наука климат похолодание
