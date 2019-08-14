Названы болезни, провоцирующие лишний вес

14 августа 2019, 19:32

Чаще всего избыточный вес появляется из-за переедания и малоподвижного образа жизни, сообщила эксперт.

Причины лишнего веса - Лишний вес может возникнуть из-за трех заболеваний, сообщила эксперт
Лишний вес может возникнуть из-за трех заболеваний, сообщила эксперт / life.informator.news

Появление лишнего веса провоцируют три заболевания - невосприимчивость клеток к инсулину - инсулинорезистентность, гипотиреоз - щитовидная железа вырабатывает недостаточное количество гормонов, и диабет.

В организме жир может накапливаться из-за замедленных обменных процессов, написала специалист по здоровому питанию Екатерина Медушкина в Instagram.

По словам эксперта, чаще всего причиной лишнего веса являются малоподвижный образ жизни и переедание.

"Жир может накапливаться из-за замедленных обменных процессов в организме. Но даже тогда это значение не выше 3-5 кг при сбалансированном питании и умеренных нагрузках", - отметила специалистка.

Ранее диетолог Наталия Кошкина написала, что человек может переедать из-за накопленного голода - наличия слишком малого количества еды в рационе, а также из-за нехватки сложных углеводов.

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лишний вес диабет заболевания Екатерина Медушкина
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