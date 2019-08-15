Ученые определили, что не дает снизить повышенное давление

Артериальное давление боится низких температур / Фото: newsru.co.il

Ученые в результате исследований пришли к выводу, что при повышенном артериальном давлении снизить цифры на тонометре даже при помощи лекарств будет проблематично, если температура в помещении не соответствует норме.

По словам руководителя исследования Хонгде Чжао, особенно негативно отражается на давлении пониженная температура.

Специалист отмечает, что каждый градус снижения повышает артериальное давление на 0,45-0,48 мм ртутного столба. Со снижением температуры цифры тонометра будут только повышаться.

Читайте такжеУченые назвали снижающую давление полезную кашуМедики рекомендуют учитывать данный фактор для установления диагноза и назначении медикаментозного лечения. Так, гипертоникам, которые вынуждены находиться в прохладных помещениях, дозу препаратов следует увеличить.

Оптимальную температуру ученые пока не определили, но сошлись во мнении, что наиболее комфортная – 21 градус выше ноля. При такой температуре в помещении гипертоники не испытывают скачков давления и снизить его цифры будет гораздо проще.

Напомним, ученые пришли к выводу, что регулярное употребление натурального сыра и творога способно предотвратить развитие сахарного диабета.