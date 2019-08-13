Ученые выявили пользу грецких орехов

Грецкие орехи содержат полезные жиры / 1zoom.ru

Ученые в результате ряда экспериментов нашли в грецких орехах массу важных жиров, а также белок, марганец и медь.

Специалисты Университета Пенсильвании утверждают, что употребление орехов способно снизить уровень холестерина в крови, укрепить сердце и кости.

Полезные вещества содержатся в ореховом масле, которые позволят обеспечить хорошую работу мозга.

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Ученый Крис-Этертон рекомендует отказаться от вредных жиров, употреблять в пищу обезжиренные молочные продукты и орехи. Специалист советует отказаться от соли и увеличить в ежедневном меню количество овощей.

Напомним, ученые пришли к выводу, что регулярное употребление натурального сыра и творога способно предотвратить развитие сахарного диабета.