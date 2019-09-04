Доктор Комаровский раскрыл ключевое правило стирки детских вещей

Детские вещи нужно тщательно полоскать, посоветовал Евгений Комаровский / Скриншот видео с instagram.com/doctor_komarovskiy

Во время стирки детских вещей основное внимание нужно уделять полоскание - оно должно быть двойным или тройным.

Для стирки закаканной одежды не обязательно использовать хозяйственное мыло, написал врач и кандидат медицинских наук Евгений Комаровский в Instagram.

Эксперт отметил, что одноразовые вещи должны быть одноразовыми, и их не стоит стирать.

"…Качественный современный стиральный порошок с биоэнзимами в этом случае (при стирке закаканной одежды - Ред.) вполне цивилизованная альтернатива… но, вне зависимости от вашего выбора, первоочередное внимание… должно уделяться тщательному полосканию…", - отметил медик.

Ранее Евгений Комаровский предупредил, что для детей до года опасность несут спреи для носа, которые не предназначены для малышей такого возраста. Врач отметил, что из-за таких препаратов малышам грозит отит.