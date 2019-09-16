Астролог назвал лучший день сентября

16 сентября 2019, 01:10

Самый классный день месяца будет связан с благоприятной комбинацией планет "парус".

Знаки Зодиака_астрология
18 сентября - самый лучший день месяца/ rabstol.net

Астролог Влад Росс считает, что самым удачным днем месяца станет 18 сентября. Об этом он рассказал в комментарии Главреду.

"Именно 18 сентября – самый лучший день в месяце, чтобы начать важное дело. Нужно отметить его как самый позитивный и классный день в сентябре, который будет связан с благоприятной комбинацией планет "парус". В этот день можно словить попутный ветер, волну удачи и дальше двигаться вместе с ней", - заявил Росс.

По его словам, люди, которые встретятся в этот день, встретятся неслучайно – они, скорее всего, окажутся связанными в будущем построением карьеры или реализацией общей цели. Потому благоприятно именно с 18 сентября выходить на новое место работы.

Читайте такжеСказочный успех: названы самые везучие знаки Зодиака в сентябре"Кроме того, Сатурн будет пребывать в благоприятном положении – он начнет директное движение 18 сентября. Поэтому может быть успех в карьере, в построении новых стратегий, постановке новых задач и целей, реализации амбиций и достижении поставленных задач. Именно Сатурн связан с карьерой и профессиональной деятельностью, делопроизводством и важными достижениями", - объяснил он.

Ранее астролог Влад Росс составил гороскоп на сентябрь для всех знаков Зодиака. Он назвал четыре знака Зодиака, которые станут главными счастливчиками месяца.

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