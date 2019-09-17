Ученые пояснили, почему употребление яиц вредит здоровью сердца

Обжаренные в жиру яйца являются вредным завтраком / 1zoom.ru

В США исследователи из Техасского университета в результате эксперимента выяснили, что употребление яиц на завтрак вредит здоровью сердца.

Как сообщается в материале на сайте вуза, наличие яиц в утренней трапезе может провоцировать сердечно-сосудистые заболевания и сахарный диабет.

Ученые констатируют, что употребление более одного яйца в день наносит вред организму из-за чрезмерного холестерина.

Читайте такжеУченые назвали полезные свойства чаяПо словам экспертов, приготовление яиц на сливочном масле и с наличием бекона или других насыщенных жиров негативно скажется на здоровье.

Специалисты отмечают, употребление яиц без добавок вполне допустимо и безвредно для сердца.

Профессор Джон Доусон уточняет, что яйца на завтрак оказывают негативное влияние на уровень глюкозы в крови, и это чревато развитием диабета.

Напомним, ученые пришли к выводу, что дисбаланс инсулина является не единственной причиной возникновения диабета. Это заболевание может развиться от избытка жира в печени.