Слух: Apple покажет бюджетный iPhone 9 уже совсем скоро

Предполагаемый дизайн iPhone 9 / THE ROCO

В интернете уже несколько месяцев ходят слухи о бюджетной модели iPhone, которая получит название то ли iPhone 9, то ли iPhone SE2. Но ожидание, кажется, совсем скоро подойдет к концу. Ведь если новая информация верна, то Apple представит смартфон уже в начале апреля.

На это намекает чехол, который удалось обнаружить в магазине Best Buy. На нем указано, что он предназначен для модели смартфона "New iPhone 4,7″, 2020". Учитывая, что Эпл еще ни одного телефона в 2020-м не выпустила, а также беря во внимание размер экрана, мысли про Айфон 9 возникают сами собой.

Чехол для iPhone 9 / MacRumors

Сотрудники магазина Best Buy были проинформированы, что чехол нельзя выставлять на продажу до 5 апреля, то есть воскресенья текущей недели. Это говорит нам, что к обозначенной дате смартфон уже должен быть представлен официально. Возможно, он даже сразу поступит в продажу.

Анонс может состояться уже 31 марта. Ведь именно на это число была назначена официальная полномасштабная презентация новинок Apple, которую пришлось отменить из-за коронавируса. Новые iPad и MacBook 2020 года уже показали, осталось лишь дождаться нового смартфона.

Любопытно, что iPhone SE был впервые представлен как раз 31 марта 2020 года.

iPhone 9 будет по своей форме напоминать iPhone 8, зато получит мощный процессор от iPhone 11. Так Apple хочет привлечь фанатов старого форм-фактора, которые ценят производительность.

А вот о новом крупном флагмане iPhone 12 пока ничего неизвестно. Ходят слухи, что его презентацию вообще могут перенести на 2021 год.