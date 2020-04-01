Дату выхода бюджетного смартфона iPhone 9 назвал известный инсайдер

Возможный дизайн iPhone 9 / Apple

На весну 2020 года у Apple запланирована презентация нового бюджетного смартфона под названием iPhone 9 (или iPhone SE2). Пускай сама компания продолжает упорно сохранять молчание, в сети появляется все больше слухов и инсайдов по поводу новинки. Теперь датой выхода телефона поделился очередной инсайдер.

Известный специалист по технике Джон Проссер часто делится различными утечками по поводу новинок мира технологий. Именно он рассказал, что доступный Айфон 9 анонсируют уже 15 апреля. А в продажу он поступит 22 апреля.

Твит Джона Проссера

Но гораздо интереснее взглянуть на изображение смартфона с официального сайта Эпл. Оно появилось на китайской версии сайта. Изображение быстро удалили, но оно успело расползтись по сети.

Изображение iPhone 9

Читайте такжеApple обманула покупателей новой модели iPad Pro 2020 годаДизайн телефона и правда оказался близким с классическим моделям iPhone. Пока показали варианты в белом и синем цвете. Также стала известна цена. Она остановилась около 399 долларов (10980 гривен), как и предполагали ранние слухи и инсайды.

Ранее мы делились информацией, что iPhone 9 покажут уже во время первой недели апреля. На это намекнул чехол для будущего смартфона. Кажется, та информация оказалась фейковой.

iPhone 9 получит камеру на один модуль, сканер отпечатков пальцев Touch ID, дизайн iPhone 8 и процессор iPhone 11. Он должен привлечь фанатов Apple, которым не сильно нравятся смартфоны "с челкой" у всех моделей от iPhone X и выше.

А вот анонс полноценного флагмана iPhone 12 могут вообще перенести на 2021 год.