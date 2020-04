Анонсировано переиздание самого безумного клона GTA – Saints Row: The Third

Кадр из Saints Row: The Third / Deep Silver Volition

Серия Saints Row считается самым безумным подражателем Grand Theft Auto. В ней спокойно можно убивать врагов гигантским фиолетовым фаллосом, и это будет еще довольно скромно по местным меркам. И вот студия Deep Silver Volition анонсировала переиздание третьей части под названием Saints Row: The Third.

Сюжет рассказывает о банде Святых с 3-й улицы, которая уже успела подмять под себя город Стилуотер, заодно превратив себя в настоящий бренд с армией фанатов и кучей сопутствующих товаров. Но это не понравилось организации Синдикат из города Стилпорт. И так началась новая война за власть, полная пошлых шуток и пародий.

В версии Saints Row: The Third Remastered значительно улучшили графику, подогнав ее под современные стандарты. В издание войдут все дополнения.

Saints Row: The Third Remastered – трейлер

Читайте такжеThe Last of Us Part II явно не выйдет в ближайшее времяДата выхода Saints Row: The Third Remastered – 22 июня 2020 года. Игра выйдет на PC, Xbox One и PlayStation 4.

Тем временем интернет продолжает пополняться слухами о скором анонсе GTA 6 от Rockstar Games. Уже даже нашли актера, озвучившего одного из персонажей GTA 6.

Но официальной информации о продолжении великой серии пока нет. Так что безумный ремастер Saints Row: The Third поможет немного скрасить ожидание.